Велика хуманитарна акција: Данас у Београду прикупљање помоћи за народне кухиње на Косову
У Београду се данас одржава велика хуманитарна акција под слоганом „Београд вас није заборавио“, у оквиру пројекта „Васкрс на Косову и Метохији“. Током целог дана од 10 до 20 сати у простору МТС дворане организован је пункт за прикупљање помоћи намењене социјално угроженим породицама и народним кухињама на Косову.
Аутор пројекта Марко Миличковић из Трипод продукције, која је организатор догађаја уз подршку РТС-а и Синерент филмске продукције, изјавио је за Косово онлајн да је циљ догађаја да се помогне људима којима је то неопходно на Косову.
„Хвала вам што сте данас са нама. Циљ данашње акције јесте прикупљање помоћи за народне кухиње и за социјално угрожене породице на Косову и Метохији“, рекао је Миличковић.
Он је додао да ће током целог дана од 10 до 20 часова у простору МТС дворане бити организован пункт за прикупљање помоћи.
„Помоћ ће се дистрибуирати до свих наших социјално угрожених породица на Косову и Метохији у сарадњи са Народним кухињама које на дневном нивоу припреме скоро 3.000 оброка и доставе нашим суграђанима на Косову и Метохији. Људи могу да донесу првенствено све што могу да издвоје, што њима не представља проблем. Потребне су основне намирнице за кување, кондиторски производи, слаткиши за децу како би их мало обрадовали пред Васкрс, евентуално неке играчкице, шта год да су људи у могућности да донесу“, нагласио је он.
Како наводе организатори, догађај представља централни тренутак хуманитарне кампање која кроз уметност, филм и заједничко окупљање шаље снажну поруку солидарности – да људи на Косову нису сами и да Београд на њих није заборавио.
Посебан сегмент догађаја је изложба фотографија насталих током снимања документарног филма „Васкрс на Косову и Метохији“, која приказује свакодневни живот заједнице, рад народних кухиња, као и породице које су део пројекта и аутентичне тренутке са терена.
Централни програм почиње у 20 часова. Током вечери биће представљени резултати хуманитарне акције, партнери пројекта и приказана најава документарног филма ‘Васкрс на Косову и Метохији’. У музичком делу програма наступиће Павлина Радовановић, као и Кристина и Теодора Стоичковић, док ће вече употпунити и наступ Лазара Јоргића. Организатори су позвали све јавне личности, медије и заинтересоване грађане да се прикључе и донирају храну, слаткише и играчке.