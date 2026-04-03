Влада у Приштини усвојила нацрт закона о „држављанству“
Влада привремених институција у Приштини усвојила је нацрт закона, који ће, према речима њених званичника, донети значајно олакшање људима у дијаспори приликом враћања „држављанства“, у случају да су били приморани да га се одрекну.
Одлуку владе је на Фајсбуку објавио министар унутрашњих послова Ђељаљ Свећља, тврдећи да нацрт закона предвиђа „велике олакшице за грађане, посебно за дијаспору“.
„Овим нацртом закона испуњавамо и обећање о максималном олакшавању враћања држављанства нашим сународницима, који су били приморани да га се одрекну због ограничења у земљама у којима живе“, рекао је Свећља на седници владе.
Најавио је да ће коначним усвајањем закона важити поједностављена процедура, јер ће од досадашњих девет, захтев за враћање „држављанства“ и доказ да особа није осуђивана у дотичној земљи, бити једини потребни документи.
Свећља је објавио да је рок за разматрање захтева такође скраћен и да ће уместо досадашњих шест, бити размотрени за 30 дана.
Медији на албанском наводе да ће новим законом за Албанце из Прешева, Медвеђе и Бујановца, који живе на КиМ, бити лакше да добију „држављанство“.
Свећља је навео да је нацрт закона „важан корак у јачању везе Косова са дијаспором“.
„Овај нацрт закона је важан корак ка правној сигурности, олакшавању процедура за наше грађане и јачању трајне везе између државе и дијаспоре, показујући нашу посвећеност осигуравању да се ниједан грађанин Косова не осећа одвојено од своје домовине“, закључио је Свећља.
Подношење захтева биће бесплатно.