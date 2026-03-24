Зорану Станковићу из Матичана код Приштине одређен једномесечни притвор – против њега се до хапшења није водила истрага
Судија за претходни поступак Основног суда у Приштини одредио је једномесечни притвор Зорану Станковићу, због сумње да је наводно починио ратни злочин у селу Матичане током сукоба на Косову и Метохији 1998. и 1999. године. Станковићева бранитељка Јована Филиповић каже за РТС да је битно у овом предмету то што је кривична пријава против Станковића поднета јуче, на дан када је он и ухапшен и поставља питање „ко је Станковића могао да стави на стоп листу, уколико се против њега истрага раније није водила“.
Зоран Станковић је ухапшен јуче на административном пункту Мердаре, приликом уласка на Косово и Метохију, где је ових дана у Приштини требало да сведочи у парничном поступку против узурпатора свог имања у Матичану код Приштине.
Он је данас изведен пред судију, пред којим га је тужилац теретио да је наводно починио кривично дело ратног злочина према Албанцима.
“Оно што је битно у овом предмету јесте да је кривична пријава против Станковића поднета управо јуче, на дан када је он и ухапшен и поставља се питање ко је њега могао да стави на стоп листу, уколико се против њега истрага раније није водила”, изјавила је Станковићева бранитељка адвокатица Јована Филиповић.
Испричала је да се као лице које је оштећено у кривичном предмету ратног злочина појављује иста особа која је и узурпатор у парничном поступку, у којем је Станковић требало да сведочи.
“Све ове чињенице упућује на то да лице које га је пријавило за ратни злочин има мотив који се огледа у неким другим сврхама које нису у циљу откривања кривичног дела ратног злочина, јер као што сам напоменула, против њега се никада раније није водио кривични поступак и он је пре само недељу дана пре самог хашења, слободно долазио на Косово”, казала је Филиповићева.
Зоран Станковић има 69 година, расељено је лице са Косова и Метохије у Крушевцу.
У саопштењу полиције и тужилаштва наводи се да је “оптужени З.С., као део паравојне групе српских снага, осумњичен је да је починио ратне злочине у селу Матичане, Општина Приштина у периоду 1998-1999. године”.