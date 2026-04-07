Курти обновио консултације са опозицијом о избору новог председника
Премијер у Приштини и председник покрета Самоопредељење Аљбин Курти није успео да се договори са председником опозиционог Демократског савеза Љумиром Абдиџикуом о избору председника до 28. априла, рока који је одредио уставни суд, али ће према најави, наставити разговоре како би избегли нове парламентарне изборе.
Другим речима, тешко је замислити изборну кампању у којој враћамо наше платформе и програме са истим обавезама, да тражимо глас грађана за резултат за који знамо да не може бити много другачији. То је веома гигантски изазов за странку да има 80 посланика и да буде у стању да изабере председника“, рекао је Курти након састанка са председником опозиционог Демократског савеза.
Курти је изразио оптимизам да би се могао постићи политички договор, рекавши да би за одржив избор председника било потребно најмање 84 посланика на скупштинској седници.
„Конструктивна атмосфера с једне стране и добра воља да се избегну избори чине ме оптимистичним у погледу ове преостале три недеље за које се надам да нећемо искористити до последњег часа. И даље имам исти став да ако имамо посебно име и циљамо на само 80 људи у сали, то би био веома велики ризик. Није нам циљ да идемо напред, потребно је најмање 84-85 посланика“, изјавио је Курти медијима након састанка.
Најавио је да ће покушати да разговара о истом питању и са председником Демократске партије Косова, Бедријем Хамзом. Према његовим речима, захтев ПДК-а да се имена кандидата држе сакривена отежао је постизање договора.
Председник Демократског савеза Љумир Абдиџику, након састанка је пренео да нема вести у вези са проналажењем решења за председника, али да се састанци настављају и да странке покушавају да пронађу решење.
Изјавио је медијима да се нису разматрали конкретна имена за председника, али је нагласио да „све три позиције не могу припадати једној политичкој странци“.
„Разговарали смо о временском оквиру, имамо мање од три недеље да постигнемо консензус и коначни договор, у супротном идемо на изборе. Нико не жели изборе, чак ни ДСК, покушавамо да пронађемо заједничко решење кроз састанке. Немамо нових околности са данашњег састанка. Састанци ће се наставити. Састаћу се и са осталим лидерима – ДПК и АБК“, рекао је Абдиџику.
Објаснио је да није достигнута фаза у којој би се разговарало о конкретним именима за председничке кандидате.