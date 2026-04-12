Васкршња честитка директора Канцеларије за Косово и Метохију Петра Петковића
У име Канцеларије за Косово и Метохију и у своје лично име, Његовој светостипатријарху српском господину Порфирију, Његовом Високопреосвештенству митрополиту рашко-призренском и косовско-метохијском господину Теодосију, свештенству, монаштву и свим верницима Српске православне цркве, а нарочито нашемнароду на Косову и Метохији, упућујем срдачне и искрене честитке поводом највећегхришћанског празника – Васкрса. Иако ме забрана приштинских власти и даље спречава да празничну радост делим заједно са нашим народом на тлу наше свете земље, духом и мислима сам уз њих, делећи са њима веру у васкрсење, победу живота, добра и наде. Васкрс је празник који слави победу живота над смрћу, а на темељима те вере стоји и несаломиви дух српског народа који живи и опстаје на Косову и Метохији упркос бројним изазовима, чувајући своје корене, своју духовност и своја вековна огњишта. Васкрс је Празник над празницима који нас учи да се у најтежим тренуцима рађа нова снага, а из страдања израста вера у боље сутра. Баш на Косову и Метохији, где су наше светиње и наш народ кроз векове сведочили истрајност, трпљење и непоколебљиву веру, управо ту, где је историја исписана жртвом и надом, Васкрс добија своје најдубље значење као симбол обнове и вечног трајања. Нека нас ови празнични дани подсете на важност јединства, међусобног разумевања и мира. Нека нас укрепе у уверењу да су слога, љубав и вера темељи на којима можемо градити сигурну и праведну будућност за све. Желећи свима добро здравље, духовни мир и снагу, упућујем најрадоснији хришћански поздрав:
Христос васкрсе – ваистину васкрсе!