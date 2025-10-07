СРПСКА ЛИСТА ЈЕ ЈЕДИНИ ИСТИНСКИ ПРЕДСТАВНИК И ЗАШТИТНИК СРПСКОГ НАРОДА
– Ми смо од почетка на српском путу и поносно носимо српску тробојку у срцу, док су се неки други ставили директно или посредно у службу Приштине и ретко ћете чути да нападају Куртија, већ ударају на Српску листу. Никада уско страначки или политички интереси не смеју бити изнад интереса српског народа. Наши људи се неосновано хапсе и протерују. Жене се узнемиравају и изложени су сваковрсном политичком, институционалном и физичком насиљу, а ниису поштеђена ни наша деца. Сложно ћемо сачувати српско име и презиме на овим просторима. Наш је приоритет и да повратимо мир и безбедност у нашим општинама – рекао је др Златан Елек, председник Српске листе
Потребно је много одрицања и труда да би постао доктор и положио Хипократову заклетву. Тада твој живот није више само твој већ се предаје и онима којима је најпотребнији. Када завлада неправда и терор над твојим народом, онда поред пацијената живот улажеш и у борбу за слободу и правду за свој народ. Наведене реченице односе се на саговорника „Јединстваˮ, др Златана Елека, дечијег хирурга и председника Српске листе, човека са дечијом душом, за којег грађани Косовске Митровице, града у којем се родио и живи, имају поштовање и лепе речи.
- Тзв. премијер косовских институција Аљбин Куртије на све начине је настојао да забрани рад и учешће Српске листе на изборима 12. октобра. Због тога сте у више наврата реаговали тужбама према Панелу за жалбе. Како видите деловање тзв. Независна комисија за медије, која забрањује предизборни спот Српске листе, а медијима који га емитују прети укидањем лиценце за рад и у којој мери ће се то одразити на резултат Српске листе на изборима?
Слично као на недавним парламентарним изборима, Аљбин Курти је на све начине покушао да забрани рад и деловање Српске листе. Подједнако као што жели да забрани и укине живот Србима на Косову и Метохији, да их застраши, протера, користећи све полуге силе, кршећи чак и сопствене прописе, Курти се окомио и на Српску листу као јединог истинског представника и заштитника српског народа, воде се процеси против наших представника, јер добро зна да делимо судбину нашег народа и бедем смо одбране српских интереса на овим просторима. Као што није успео да угаси, застраши Српску листу, тако није нити ће икад успети да протера српски народ са наших вековних огњишта. Зато и у овој кампањи кажемо да је наша снага у јединству, слози и да сложно можемо све, а, пре свега, да се одупремо свим притисцима Приштине, да повратимо наше општине на северу КиМ и сачувамо и утврдимо наше општине на југу. Забрањујући спот Српске листе, Курти није успео да нам забрани да говоримо о страдању и терору који наш народ доживљава, нити да нас спречи да уђемо у сваку кућу, обиђемо сваку породицу, боримо се за нова радна места, финансијски бољитак нашег народа, а пре свега безбедност. Тако је било и тако ће и бити!
- Српска листа је једина српска политичка странка на КиМ која има подршку своје државе Србије. Шта очекујете од ових избора и зашто су они нека врста прекретнице, пре свега, за Србе у општинама на северу КиМ?
Лепо сте то приметили колика је важност ових избора, они су од пресудног значаја за наш останак и опстанак на овим просторима. Посао који смо започели у фебруару током парламентарних избора, сада треба да завршимо. Да из општина са српском већином на северу КиМ оловком и гласом тог 12. октобра отерамо лажне албанске градоначелнике и да наши градоначелници, као прави домаћини, раде у интересу народа, за бољитак и развој Лепосавића, Северне Ми тровице, Зубиног Потока и Звечана. Наш народ се овде пита, а наши кандидати и за градоначелнике и за одборнике су угледни представници нашег народа, врсних биографија, већ доказани у свом послу. Не смемо заборавити ни наших шест општина на југу, да и њих учврстимо и сачувамо како бисмо градили сигурну будућност за сву нашу децу. У свему томе имамо немерљиву подршку наше државе Србије, председника Александра Вучића и наше Канцеларије за Косово и Метохију. Српска листа је једина странка која гледа ка Београду и чува ту пупчану врпцу, док сви остали који су, назови српске партије, гледају ка Приштини и сутра би правили труле коалиције са Куртијем и њему сличнима.
- Курти је недавно ударио и на српски здравствени систем. Наоружани полицајци упали су у Клиничко-болнички центар Косовска Митровица. Да ли је то уплашило запослене у здравственим установама на КиМ од наставка напада на наше здравствене установе?
Опседнутост Аљбина Куртија српским институцијама на Косову и Метохији је готово патолошка, а на удару су му последњих недеља посебно здравствени радници и наша просвета. Желим и овом приликом да им одам признање како се храбро носе са недаћама и предано свакога дана обављају свој посао. Подсетићу вас да су то два најважнија стуба опстанка српског народа на Косову и Метохији, који су и важећим споразумима везани за државу Србију и њихово финансирање од стране Србије и то добро знају и представници међународне заједнице. Од доласка Куртија на власт, појачан је притисак на ове две институције. Готово су свакодневни притисци на наше лекаре, просветне раднике, возаче санитета, професоре, али колика је сила која иде против нас, толика је и наша одлучност да истрајемо и сачувамо ове институције. Томе у прилог говори и чињеница да држава Србија у наредних десетак дана отвара још 400 нових радних места у здравству и то је најјачи одговор онима који сањају другачије снове. А само за последњих неколико година отворено је 1.500 радних места у мрежи српских здравствених установа на КиМ. Наши лекари никада се нису водили етничким разликама. Пружају здравствену заштиту свима подједнако и у томе лежи и разлог што нам се за помоћ обраћа и велики број албанског народа. Ми са пацијентима албанске националности никада нисмо имали ниједан проблем. Важно је да живимо заједно у миру, а једини који подгрева међунационалне тензије јесте Аљбин Курти, који не жели ни мир ни суживот, већ кризе. Ми на његове провокације нећемо наседати, јер знамо ко смо и одакле смо, а ниједна страховлада није трајала заувек.
- На недавном скупу здравствених радника поручили сте да су здравство и просвета „црвене линијеˮ у опстанку Срба на КиМ и затражили појачано просуство КФОР-а и Еулекса, односно, одлучнију реакцију међународне заједнице у заштити Срба и њихових основних људских права на КиМ. Да ли је неко реаговао из међународне заједнице?
У свакодневном смо контакту са представницима међународних институција. Није тајна да један део њих прећутно, а некада и јавно подржава све ово што Курти ради. Српски народ очекује од њих много више од анемичних саопштења, конкретна дела и акције. И на томе ћемо наставити да инсистирамо у свакој прилици и на сваком месту, јер су правда и истина на нашој страни. Срби на Косову и Метохији су данас један од најугроженијих народа на тлу Европе. Наши људи се неосновано хапсе и протерују. Жене се узнемиравају и изложени су сваковрсном политичком, институционалном и физичком насиљу, а нису поштеђена ни наша деца. Али, знам да је српски народ кроз историју много пропатио и издржао све недаће. Тако ћемо и сада сложно сачувати српско име и презиме на овим просторима. А важан корак ка томе јесте да сачувамо и повратимо наше општине и зато ће наш најјачи одговор 12. октобра бити убедљива победа српског народа оличена у Српској листи. То зна и Курти, зато је нервозан и повлачи потезе очајника.
- Из Приштине најављују од првог новембра примену„мера за странцеˮ међу којима сврставају и грађане централне Србије, али и Србе на КиМ који немају тзв. косовска документа. Коме ће најтеже пасти ове мере и може ли међународна заједница зауставити њихову примену?
Права позадина таквих најава јесте покушај финалног етничког чишћења Срба са Косова и Метохије, али да поновим – то нећемо дозволити. Верујем да су међународни представници свесни таквих покушаја Приштине и Куртија који у немогућности да формира органе власти у Приштини покушава да се одржи на власти преко леђа нашег народа. Срби на Косову и Метохији нису странци, већ народ свој на своме и нека се и представници међународне заједнице запитају да ли у срцу Европе желе такозвану „велику Албанију” која је претња за све и етнички чисто Косово, или желе мир и нормализацију односа. И поједине мере Запада попут обуставе стратешког дијалога са Приштином важни су сигнали у том правцу да Курти прелази и њихове црвене линије.
- Да ли би власти у Приштини могле тако дуго да опструишу формирање Заједнице српских општина без дозволе Запада?
Срби више од 12 година чекају на форм и р а њ е З а ј е д н и ц е српских општина која представља најзначајнији оквир за заштиту српског народа на овим просторима и много проблема које имамо данас на терену, не бисмо имали да је формирана Заједница српских општина. То је обавеза коју је и Приштина ратификовала у свом парламенту, а чији је гарант спровођења и Европска унија. Потребно је значајније ангажовање међународне заједнице која има механизме да приволи Приштину да договорене споразуме спроведе, јер потези Аљбина Куртија су и шамар у лице међународној заједници. За нас је важно да се држимо заједно и сложно, јер смо снажни колико смо сложни и наше јединство нико не може да нам узме!
- Да ли сте разговарали са осталим српским странкама да буду на заједничкој Српској листи и какву политику они заступају?
Свако бира свој пут. Ми смо од почетка на српском путу и поносно носимо српску тробојку у срцу, док су се неки други ставили директно или посредно у службу Приштине и ретко ћете чути да нападају Куртија, већ ударају на Српску листу. Никада уско страначки или политички интереси не смеју бити изнад интереса српског народа. Зато, свакоме на образ и част. Наш народ најбоље зна ко ради у њиховом интересу и то ће се најбоље видети на изборима 12. октобра.
- Шта ће бити први задатак Српске листе, уколико освоји победу на локалним изборима, и шта обећавате грађанима, пре свега Србима, пошто су угрожени у свим сферама живота на КиМ?
Ми нашу политику не базирамо на обећањима, већ на конкретним делима. И навешћу вам само неке примере. Већ 5.000 наших социјално најугроженијих, незапослених сународника добија месечно 20.000 динара помоћи, а новим финансијским пакетом помоћи предвиђено је да и нових 5.000 људи буде обухваћено овим видом помоћи, како би свака кућа имала финансијску подршку и помоћ. Само за последњих годину дана гради се или следи изградња и капитална реконструкција за 512 кућа, опредељено је више од 1.000 пакета грађевинског материјала, свако наше дете од вртића до средње школе добија ужински додатак сваког месеца у износу од 5.000 динара… Све ово не би било могуће без сарадње и разумевања наше државе Србије и председника Вучића за наш народ на КиМ. То су конкретни резултати. Брига за сваког човека, за сваку српску кућу, свако српско дете наш је приоритет и да повратимо мир и безбедност у нашим општинама. Наш народ је много пропатио и истрпео посебно у протекле три године. И поносан сам на честити и поносити српски народ, наше сународнике, комшије. Терор никада није трајао вечно. Зато верујем да ћемо заједничким радом и прегнућем дочекати и изградити боља времена. У једно будите уверени, никада нећемо одустати од бриге за наш народ! Р. Комазец