Грађани на форуму у Косовској Митровици пријавили озбиљне препреке у приступу документацији
Житељи четири општине на северу Косова и Метохије у прибављању локалних докумената наилазе на многе административне и друге препреке, а неке међу њима су недостатак уједначених процедура, као и да исти административни поступци често захтевају различите скупове докумената у зависности од општине или чак службеника који води предмет.
Невладина организација „ЦАСА“ у северном делу Косовске Митровице, одржала је у овом граду јавни форум са грађанима како би се размотрили текући изазови у приступу личној документацији у оквиру Закона о странцима.
Овај форум представља први јавни састанак са грађанима на ову тему од почетка пуне примене закона.
Према извештају НВО „ЦАСА“, у више случајева, учесници су пријавили и контрадикторна упутства унутар исте институције. Такође су навели да, изузев једне општине, тражена документација често одступа од званичних процедура и смерница објављених од стране Министарства унутрашњих послова.
Учесници су додатно указали на прекомерна административна оптерећења, укључујући поновљене захтеве за апостил печате и оверене документе, што значајно повећава трошкове. Многи су описали процес као дуготрајан, скуп и нејасан, који често захтева више посета институцијама и дуге периоде чекања.
Неколико учесника је навело да већ годинама покушавају да регулишу цивилни статус на Косову, у неким случајевима и више од деценије, без успеха. Посебна забринутост изражена је у вези са младима од 14 до 18 година, за које не постоји јасан поступак, док се особе старије од 18 година у неким случајевима третирају као странци, упркос могућем правном основу за цивилни статус преко родитеља.
Нереални рок
Изражена је и забринутост у вези са роком од три месеца за завршавање процедура уз коришћење српских личних карата, који учесници сматрају нереалним због постојећих административних препрека.
Неки су навели да су обавештени да њихови постојећи лични документи више неће бити прихваћени у наредном периоду, на пример, у случајевима обнављања привремених боравишних дозвола, те да ће морати да прибаве документа у централној Србији што, како истичу, за многе није доступна опција.
Додатни проблеми укључују одлуке о одбијању захтева из претходних година које су биле издаване само на албанском језику, кашњење у достављању одлука што утиче на право на жалбу, неприхватање МТС мобилних бројева (упркос званичној регистрацији на Косову и доступним техничким решењима, попут коришћења пратећих 047 бројева за комуникацију), као и општу нејасноћу међу службеницима у вези са применљивим процедурама.
Усмено одлучивање без одговарајуће евиденције
Усмено одлучивање без одговарајуће евиденције и даље представља кључни проблем, будући да већина подносилаца захтева не добија писане потврде о предатим захтевима.
У појединим случајевима, грађанима се чак не омогућава ни да поднесу захтев, нити да он буде званично евидентиран, што доводи до нејасног правног основа за одлуке и онемогућава коришћење правних лекова.
Истовремено, примећен је позитиван помак у поступцима за привремене боравишне дозволе, где се све чешће издају писане потврде о предаји захтева.
Учесници су, наводи се у извештају, додатно указали на значајне последице ових изазова на свакодневни живот људи, нарочито породица без регулисаног цивилног статуса и самохраних мајки са малолетном децом.
Изражене су забринутости у вези са потешкоћама у доказивању ванбрачних породичних односа, као и ризиком од раздвајања породица или депортације, посебно у случајевима мајки без докумената.