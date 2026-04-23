Рушење гаража у Северној Митровици без одлуке – општина најављује тужбу против „Трепче Југ“
Општина Северна Митровица тврди да за рушење гаража није постојала ни општинска ни судска одлука. Председник општине Милан Радојевић најављује правни поступак и упозорава да такви потези могу да постану пракса.
У северном делу Косовске Митровице тешким машинама, уз присуство тзв. косовске полиције, порушено је више гаража које су власници српске националности користили већ неколико деценија. Без јасног одговора – по чијој одлуци и на основу ког закона. Из Општине Северна Митровица најављују тужбу.
Председник општине Милан Радојевић каже да ни дан након рушења нема званичних информација о томе ко је издао дозволу.
„Чињенично стање јесте да та дозвола не постоји од стране општине Северна Митровица, а до сада нисмо упознати да је било који суд издао правоснажну пресуду да би могло да дође до рушења тих објеката“, истиче Радојевић.
Без тендера и без надлежности
Појашњава да је, чак и у случају да постоји дозвола, рушење морало да буде спроведено у складу са законом, уз ангажовање фирме изабране на јавном тендеру. У овом случају, наглашава, то није испоштовано.
„Компанија ‘Трепча Југ’ је са својом механизацијом, уз подршку и обезбеђење косовске полиције, порушила гараже, без икаквих дозвола“, истиче председник општине. Каже да је општина о свему обавестила представнике међународне заједнице, уз оцену да је реч о поступку супротном закону.
Политички, а не правни спор
Иако „Трепча Југ“ тврди да је власник земљишта на којем се налазе гараже, Радојевић сматра да је реч о политички мотивисаној одлуци.
„Закон је јасан – јавним површинама управља општина. Чак и да је неко власник, то му не даје право да самостално доноси одлуку о рушењу“, каже председник општине и наглашава да у конкретном случају не постоји ниједна релевантна одлука институција.
„Више је него јасно да је ово политички мотивисана акција. Јуче смо сведочили голој сили уз подршку косовске полиције“, наводи Радојевић.
Указује да је општина под сталним притиском Приштине и да се њене надлежности заобилазе.
„Општина Северна Митровица се, да кажем тако, од нашег повратка у општину, значи од повратка Српске листе, значи руковођења општином се налази под константним притиском Приштине. Није никаква тајна да се суочавамо са агресивним приступом како Приштине централног нивоа, тако и градоначелника Јужне Митровице који покушавају да угасе општину Северна Митровица и да је припоје општини Јужна Митровица, што је на крају крајева, и програм покрета Самоопредељење“, упозорава председник општине.
Посебно упозорава да постоји оправдана бојазан да ће се општина суочавати са све већим притисцима и губитком надлежности које су јој законом гарантоване“, каже Радојевић.
„Суочићемо се заиста са једном опасном ситуацијом где ће из Приштине, користећи голу силу и косовску полицију заузимати тако, да кажемо, један по један објекат, парче по парче земље док у потпуности не преузму све, значи, у општини Северна Митровица“, истиче председник.
Помоћ суграђанима
Иако су међународни представници обавештени о ситуацији, из општине кажу да конкретне реакције изостају.
„Осим саопштења да прате ситуацију, нисмо добили ништа конкретно. Ако се сада не повуче јасна линија, постоји опасност да се овакве акције наставе“, упозорава председник општине.
Рушење је погодило и грађане који су гараже користили као извор прихода.
„Општина Северна Митровица ће у складу са својим могућностима помоћи суграђанима, нарочито онима који су од тих гаража живели“, поручује Радојевић.