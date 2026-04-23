Вучић са Фон дер Лајеновом о кључним питањима односа Србије и Европске уније
Председник Србије Александар Вучић разговарао је телефоном са председницом Европске комисије Урсулом фон дер Лајен о кључним питањима односа Србије и Европске уније, као и о даљем напретку на европском путу.
Вучић наводи да је водио добар и отворен разговор са Урсулом фон дер Лајен о кључним питањима односа Србије и Европске уније, као и о даљем напретку на европском путу.
„Истакао сам посвећеност Србије убрзаном спровођењу суштинских реформи у области владавине права, унапређења правосудног система, јачању независности институција, као и имплементацији медијских закона и сета реформских закона, у складу са препорукама Венецијанске комисије“, наводи се у објави.
Како је навео, нагласио је да Србија наставља одговорно и посвећено да ради на усклађивању са европским стандардима.
„Уз захвалност председници Фон дер Лајен на личном ангажману, изразио сам очекивање да ће сарадња са Европском комисијом наставити да пружа јасну подршку реформским напорима и убрзању процеса приступања наше земље Европској унији“, каже Вучић.
Додаје да су разменили мишљења и о актуелним регионалним и глобалним изазовима.
„Поновио сам да су стабилност, сарадња и одговорна политика од пресудног значаја за будућност Западног Балкана и Европе“, закључио је председник.