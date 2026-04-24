Миљковић: Једино решење да суд Јелену Ђукановић ослободи кривице
Адвокат Предраг Миљковић изјавио је данас да је суђење Јелени Ђукановић, оптуженој за шпијунажу, најбрже у историји Специјалног суда у Приштини, напомињући да тужилаштво није доказало да је она извршила кривично дело које јој се ставља на терет и да је једино решење да буде ослобођена.
Миљковић је, након изношења завршних речи, рекао да у поступку није било сведока, већ су изведени само материјални докази тужилаштва.
„Ти докази сами по себи, иако их је много, не дају никакав квалитет сумње и сматрам да тужилаштво није доказало да је Јелена Ђукановић извршила кривично дело које јој се ставља на терет. То је једна гомила доказа о којима се спекулише и који се интерпретирају на начин да одговарају оптужби. Као што смо и данас чули тужиоца који, када каже `горе` – мисли на Србију, када каже `Р` – мисли на неког Ратка, а када каже `Л` – мисли на неког другог човека“, навео је Миљковић.
Истакао је да се докази на суду не смеју и не могу интерпретирати на тај начин.
„Доказ који је чврст и јасан говори више него што је потребно да га ми објашњавамо. У том смислу, сматрам да је једино решење и једини задатак суда овде да оцени, поред тога што је било незаконитог претреса и анализе телефона, и свих оних приговора које смо исказали, да је једино решење да ослободи Јелену Ђукановић кривице за оно што јој се ставља на терет“, закључио је Миљковић.
Током изношења завршних речи, специјални тужилац Беким Кодраљију рекао је да је током суђења утврђено да је оптужена починила кривично дело које јој се ставља на терет и затражио максималну казну.
Пресуда у овом случају биже изречена 27. априла.
Ђукановић је ухапшена 28. фебруара прошле године под сумњом за кривично дело шпијунаже, а на основу вишемесечне истраге.
Специјално тужилаштво Косова подигло је 2. септембра 2025. оптужницу против Ђукановић која је терети да је од неодређеног датума, па све до хапшења 28. фебруара 2025, као локална службеница Оебса на Косову, у Регионалној канцеларији у Митровици „са пуном свешћу и директном намером починила више радњи које представљају активну помоћ обавештајној служби – Безбедносно-информативној агенцији (БИА) Републике Србије“.
Оптужена је да је пружила „податке, документе и осетљиве информације које је стекла током обављања својих службених дужности у оквиру Оебса, путем бројних комуникација са Александром Влајићем, сада осуђеним за шпијунажу и резидентним агентом БИА“.
Ђукановић је пред судом негирала кривицу.