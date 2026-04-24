24/04/2026
Симић о Административном упутству за Одбор Митровице: Неће проћи

Посланик Српске листе Игор Симић прокоментарисао је то што је косовски министар локалне самоуправе Ељберт Краснићи потписао Административно упутство за Одбор Митровице, поруком: „Но пасаран“, односно, „Неће проћи“.

Симић је овај коментар објавио на сторију на свом налогу на Инстаграму. У објави је означио градоначелника Северне Митровице Милана Радојевића.

Административно упутство за Одбор Митровице које је потписао Краснићи, према речима косовског министра, служи регулисању „организације и функционисања Одбора Митровице“, који ће, како је навео, наставити да игра важну улогу у сарадњи између две општине и у реализацији заједничких пројеката који побољшавају живота грађана.

Административно упутство потписано је дан након што је полиција срушила гараже у Северној Митровици у власништву Срба, што је потез за који аналитичари наводе да се уклапа у идеју „уједињеног града“ који би спојио општине са јужне и северне стране Ибра.

Иначе, први састанак заједничког Одбора Северне и Јужне Митровице одржан је у јуну прошле године, док је на власти у Северној Митровици био градоначелник Ерден Атић из Самоопредељења.

Која је сврха овог одбора и да ли има перспективу Косово онлајн се бавио у анализи „Заједнички одбор Северне и Јужне Митровице – подухват кратког даха или има будућност?“

