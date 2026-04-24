Петковић честитао Дан студената Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић честитао је Дан студената Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици свим студентима и професорима ове високошколске установе, са жељом да они који уче са факултета понесу не само вредно знање, већ и осећај да је Косово и Метохија епицентар нашег националног идентитета.
„Држава Србија ће наставити да помаже Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и његовим студентима, да унапређује услове студирања и високог нивоа квалитета наставе и студентског стандарда“, навео је Петковић у честитки.
Истакао је да ће држава Србија одлучно наставити да чува наш Универзитет у образовном систему Републике Србије и да се и надаље снажно бори за његово несметано функционисање на простору Косова, као и уживање свих гарантованих права, саопштила је Канцеларија за Косово и Метохију.
„За Србију и Србе на Косову и Метохији наставак рада овог Универзитета у систему Републике Србије има стратешки значај и он представља светионик знања и наше будућности на овим просторима, јер улагањем у образовање и наш Универзитет, ми чувамо и српско име и презиме на Косову и Метохији“, нагласио је Петковић.
Указао је да је важно и да Косовска Митровица настави да буде, не само српски урбани центар, већ и универзитетски град који ће привлачити студенте из свих делова наше земље.
Петковић је навео да је северни део Косовске Митровице, захваљујући Универзитету, град младости и храм науке и знања и као такав је трн у оку оних који прижељкују да Срба на Косову и Метохији више не буде, што, како је истакао, никада нећемо дозволити.
„Наш Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици одувек је делио судбину свог народа и неговао високо развијену патриотску свест, и важно је да јединством и слогом чувамо наш Универзитет као темељ будућег развоја и напретка Србије и нашег идентитета на простору Косова и Метохије“, навео је Петковић.