КЊИГЕ НА ДАР СРЕДЊОЈ ШКОЛИ У ШТРПЦУ

Док се са Шар планине спуштало сивило и завијао ветар подсећајући нас да је завладала зима у средњој школи „Јован Цвијић“ у Штрпцу владала је топлина и радосна атмосфера. Стигла је директорица „Панораме“ Јединство Рада Комазец а са њоме и поклони за ову школу. Наравно, књиге нејлепши поклон за ђаке и професоре, шездесет два наслова и више од тристо књига. Обраћајући се ученицима приликом уручивања књига директорица Комазец, између осталог је казала:

„Најлепши свет којег је створио човек јесте свет књиге. Свака нова књига коју сте прочитали пружиће вам мноштво нових информација до којих на други начин нисте могли да дођете. Што више читате , то се више развија ваша машта . Свака нова књига вас води у нови и другачији свет. У том новом непознатом свету ваша машта функционише на високом нивоу, јер се ваш ум труди да створи слику о свету из књиге. Читање књига вам отвара велики простор да ослободите своју креативност и уколико неко од вас лепо пише , пошаљите нам ваше радове да их објавимо у рубрици „Долазници“ у часопису за културу и књижевност „Стремљења“ – рекла је директорица Комазец.

Говорећи даље о читању књига и образовању Комазец је нагласила: „ Знање вам нико узети не може , зато радите на себи учите и опет понављам читајте књиге. Све је пролазно. Народи нестају, цивилизације се руше и изумру па након периода таме граде се нове, а у свету књига су редови који о свему томе сведоче. Нетакнути, свежи као и онда када су написани приповедају о догађајима и људима којих више нема – навела је директорица „Панораме“ -Јединство Рада Комазец .

Директор школе „Јован Цвијић“ Срђан Ивановић није крио задовоњство и захваљујући се Ради Комазец , он је истакао да је ово изузетно леп поклон за школу и ученике који ће обогатити школску библиотеку и уручио захвалницу директорици Комазец за културну сарадњу .

Иначе, „Панорама“ – Јединство са малим прекидима већ осамдесет година спроводи поред информативне, културну и племениту мисију даривања књига школама на Косову и Метохији.

Н. Т.