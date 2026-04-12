ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО ВАСКРС ПАТРИЈАРХУ ПОРФИРИЈУ
РАДОСТИ ВАСКРСА НАШЕ И МИСЛИ И МОЛИТВЕ И ДАНАС ПОСВЕЋЕНЕ СРПСКОМ НАРОДУ ШИРОМ СВЕТА, А ПОСЕБНО НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Патријарх српски Порфирије примио је данас Васкршњу честитку од председника Србије Александра Вучића у којој му је поручио да је Васкрс празник победе живота и симбол непрекидне обнове човека и заједнице и да нас снажно инспирише да, попут славних предака чијој се племенитости и храбрости дивимо, останемо истрајни на путу опредељења за свет мира, истинске праведности и дубоког човекољубља.
У саопштењу Српске православне цркве наводи се да је Вучић пожелео да предстојећи празник свима дарује мудрост и стрпљење како бисмо заједно наставили да градимо државу напретка, чувајући мир као највишу вредност и негујући поштовање према сваком појединцу.
„Честитам Вам највећи хришћански празник у уверењу да ће светлост Васкрса обасјати наш народ у чврстој вери у тријумф живота, мира, доброте и правде. У времену када неразумевање и рат потресају свет на разним меридијанима и када наша земља трпи различите притиске, непролазна порука Васкрса је нарочито важна“, написао је Вучић.
Додао је и да су у радости Васкрса наше и мисли и молитве и данас посвећене српском народу широм света, а посебно на Косову и Метохији.
„Изражавам најдубљу захвалност за допринос који опстанку и прогресу српског народа, ма где да живи, пружате Ви лично, Ваша Светости, и наша Светосавска Црква“, нагласио је Вучић у честитки српском патријарху.