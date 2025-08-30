26 година бола, патње, али и борбе за истину
У Грачаници обележен Међународни дан несталих лица
Окупљањем у центру Грачанице породице киднапованих и несталих Срба обележили су Међународни дан несталих лица. Они већ 26 година захтевају да се чланови њихових породица пронађу, а починиоци злочина изведу пред лице правде и казне.
Силвана Маринковић, кординатор Удружења породица киднапованих и несталих Срба са Косова и Метохије, казала је да се после свих ових година породице и даље налазе на самом почетку.
-Обраћајући се надлежним институцијама за решавање питања киднапованих добијали смо само обећања и лажну наду. Године пролазе, а ми смо и даље са нашим болом, тугом и неизвесношћу, очекујемо да се киднаповани пронађу а извршиоци тих злочина изведу пред лице правде. Једина новина, на нашу велику жалост, јесте да је ЕУЛЕКС наше поверљиве информације које смо ми дали њима у нади да ће да их истраже и дођу до информација, дао истражној полицији Косова. На тај начин, као и више пута до сада, изиграли су наше поверење јер су дали наше информације онима који су и починили те злочине, рекла је Маринковићева.
Према њеним речима, породице су свесне да је решавање питања киднапованих и несталих дуготрајан и сложен процес, али и да су уверени да уз вољу, регионалну сарадњу и размену информација тај процес може да се унапреди.
-У том циљу формиране су владине комисије за нестала лица Београда и Приштине. То је дало наду породицама да има правде, али те исте комисије данас не сарађују јер политика налаже тако. Формирана је и радна група Београда и Приштине уз надлежност Међународног комитета Црвеног крста, и поново је рођена нада код породица киднапованих ,али ни то није дуго трајало, уследило је још једно у низу разочарења, казала је Маринковићева и додала да је велико незадовољство породица киднапованих због заташкавања злочина.
Суочени са трагичном чињеницом да нема одговора на њихова питања, породице киднапованих и несталих кажу да морају да наставе да куцају на сва врата, да наставе да питају, како би натерали међународну заједницу да брже разјасни судбину њихових најмилијих.
Подсетимо, према подацима Међународног комитета Црвеног крста још увек се трага за 9 920 лица који се воде као нестали у ратовима на простору бивше Југославије деветесетих година прошлог века. Од тог броја, 1612 је нестало током сукоба на Косову и Метохији.
М.Ч.