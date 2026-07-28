Молитвено сбрање верника са свих страна
Манастир Драганац у предвечерје и на дан храмовне славе празник Сабор Светог архангела Гаврила
У задужбини Св. Цара Лазара, манастиру Драганцу код Гњилна молитвено и свечано прослављена је храмовна слава, празник Светог архангела Гаврила коме је ова светиња посвећена.
У присуству великог броја верника који су дошли са свих страна свечану вечерњу службу служили су Митрополит рашко призренски Теодосије и владика новобрдски Иларион уз саслужење монаштва и свештенства. Овом богослужењу присуствовале су и представнице канцеларије за Косово и Метохију помоћница директора канцеларије за КиМ Милена Парлић задужена за сектор сарадње са Српском православном црквом и бригу о културном наслеђу и руководилац групе за сарадњу са СПЦ и бриге о културном наслеђу Биљана Јовановић.
„ Данашњи празник и архангел Гаврило нам на првом месту , не речима већ својим делима поручују да се треба покорити божјој вољи. И наша воља, људска треба да буде сабразна божјој вољи онако како је он примивши заповест, реч божју одмах извршавао и чинио оно што је божја воља. А пресвета Богородица нам такође објављује и поручује да треба имати смирења пред господом, као што је она рекла архангелу: ево слушкиње господње, нека ми буде по речи твојој. Тако браћо и сестре, треба у свом животу да смирено стојимо пред господом и да ослушкујемо реч његову и да чинимо оно што је божја воља“- казао је уз остало у беседи митрополит Теодосије, честитајући окупљеним верницима празник.
На дан празника Светог аргангела Гаврила у Драгацу је такође служена пригодна литургија на којој се молитвено окупио велики број верника из Косовског Поморавља и других крајева Косова и Метохије и централне Србије.
С.И.