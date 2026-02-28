Адмирал Викоф на северу КиМ – састанци са председницима српских општина о безбедности и изазовима
Командант Савезничке здружене команде НАТО-а у Напуљу, адмирал Џорџ Викоф, посетио је север Косова и Метохије, где се састао са председницима српских општина. Током састанака разговарано је о актуелној политичко-безбедносној ситуацији, изазовима са којима се локално становништво суочава и значају континуиране подршке Кфора очувању мира и стабилности у региону.
У пратњи команданта Кфора, генерал-мајор Озкана Улуташа, Џорџ Викоф се у северном делу Косовске Митровице састао са председником Миланом Радојевићем, а у Лепосавићу са Зораном Тодићем.
Тема састанка Радојевића и званичника НАТО-а била је актуелна политичко-безбедносна ситуација, наводи се у кратком саопштењу из Митровице.
„Захваљујемо се на посети и континуираном залагању Кфора за очување мира и стабилности на подручју Косова и Метохије“, закључује се у саопштењу.
После састанка, заједно су прошетали митровачким шеталиштем.
Председник општине Лепосавић Зоран Тодић упознао је Викофа са тешким положајем српског народа, актуелном безбедносном и политичком ситуацијом, као и са конкретним изазовима са којима се локално становништво суочава, посебно са забринутошћу у контексту најављене примене Закона о „странцима“ и Закона о возилима.
„Истакнуто је да се ради о једностраним мерама које се спроводе без узимања у обзир последица по српски народ, те да као такве могу додатно отежати положај и значајно утицати на све који живе и раде на овом простору“, наводи се на страници „Лепосавић портал“ на Фејсбуку.
„Током разговора наглашено је да је неопходно очувати правну сигурност и стабилност, те да се сва отворена питања морају решавати кроз дијалог и уз пуно уважавање интереса грађана. На крају састанка изражена је захвалност на посети и на континуираној посвећености Кфора очувању мира и стабилности на Косову и Метохији“, саопштено је из Лепосавића.