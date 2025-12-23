Без помоћи државе Србије опстанак Срба на КиМ био би немогућ
Председник Српске листе др Златан Елек и члан Председништва странке Игор Симић у посети Косовском Поморављу у оквиру предизборних активности
Председник Српске листе др Златан Еелек и члан Председништва ове странке Игор Симић у оквиру предизборних активности за парламентарне изборе који ће бити одржани 28. децембра, посетили су у недељу општину Ранилуг у Косовском Поморављу, једну од четири српске општине са српском већином у овом делу Косова и Метохије. Најпре су се у општинској згради састали у оквиру радног састанка са председницом општине Ранилуг Тањом Антић, председником општине Пасјане -Партеш, Драганом Петковићем, председником општине Клокот, Божидаром Дејановић и председником општине Ново Брдо, Сашом Милошевићем. На састанку је разговарано о актуелним проблемима и потребама српске заједнице у региону и начинима њиховог решавања и унапређењу услова живота у свим аспектима.
-Чињеница је да без помоћи наше државе Србије, српски народ не би опстао на овим просторима – казао је уз остало Игор Симић. Он је нагласио да ће се и у будућности радити на унапређивању како јавног тако и приватног сектора како би се пре свега пружила већа шанса младима да опстану и остану не само у Косовском Поморављу већ и на целом простору Косова и Метохије.
Представници Српске листе су потом заједно са председницом општине Ранилуг, домаћинство Горана и Сузане Јовић у селу Глогоце , чија су се двојица синова вратила са Малте где су живели једно време.
Горанова и Сузанина снаја Драгана Јовић која је са мужем Стефаном и двогодишњом ћеркицом Калином била на Малти, али је одлучила да настави живот у селу Глоговцу, захвалила се пре свега Тањи Антић, али и држави Србији која јој је помогла да се запосли.
-Вратили смо се са Малте, мој супруг је тамо био седам година, а ја и дете готово годину дана. Вратили смо се захваљујући изузетној прилици коју нам је пружила наша уважена председница Тања. Сада радним као правник. Њој дугујемо захвалност и поштовање које нам је указала. Захвални смо и нашем председнику Александру Вучићу и Канцеларији за Косово и Метохију , који неизмерно пружају подршку нашем народу на Косову и Метохији, јер без њих наш опстанак овде не би био могућ- рекла је у изјави датој новинарима Дргана Јовић.
Након посете породици Јовић , Председник Српске листе Златан др Елек и члан Председништва Игор Симић обратили су члановима и симпатизерима Српске листе на скупу који је одржан у просторијама Дома Културе у Ранилугу. Они су приликом доласка у Дом културе наишли на огромне овације бројних окупљених који су држали српске тробојке и испред зграде и дуж улице која води ка Дому културе.
Најпре се бројним окупљенима обратио Игор Симић који је казао да најтеже битке бију Срби на Косову и Метохији уз нагласак да је то и божји благослов и да је на предстојећим изборима избор јасан или ће се гласати како је казао за Куртијеве послушнике или за Српску листу, позвавши притом на јединство српског народа.
-Хоћу да вам се захвалим. Победу на фебруарским изборима смо започели баш одавде из Ранилуга. Величанствену победу када су сви отписали и Србе и Српску листу. Показали смо да најтеже битке српског народа, бију Срби на Косову и Метохији. Бију, али то је ваљда и благослов од Бода да се боримо за свој народ, јер је нашој генерацији запало да чува оно што су нам дедови оставили. Да се боримо тако да се не постидимо својих предака, али исто тако да будемо поносни преци својој деци. На овим изборима избор је јасан, с једне стране су Куртијеви послушници, с друге стране Српска листа.
Браћо и сестре, немамо право на грешку. Они који би да Срба нема, рачунају на наше поделе, међусобне размирице и све остало. Ајде да годину завршимо како смо и почели, да то буде победа – нагласио је Симић. Он је позвао присутне да на изборима гласају за часне и одговорне Србе, а не како је рекао за Крутијеве послушнике.
Косовско Поморавље припада часним Србима и Српкињама, часним домаћинима који су 26 година након свега што се десило остали овде. Опстали су захваљујући подршци наше државе Србије и зато што смо имали људе који су веровали. Молим вас верујте својој држави која је одабрала да подржи само Српску листу. И на овим изборима 28. децембра бирајте часне , одговорне Србе , а не Куртијеве послушнике- казао је обраћајући се бројним окупљенима у Дому културе у Ранилугу.
Председник Српске листе Златан Елек се најпре захвалио окупљенима што су како је истакао дошли у толиком броју да подрже Српску листу.
-Драга браћо и сестре, велико хвала свима који сте дошли да подржите ову политичку партију. Српска листа је однела убедљиву победу на локалним изборима октобра месеца, као и на претходним парламентарним изборима у фебруару. Срби свуда на КиМ па и овде у Косовском Поморављу остају и опстају захваљујући држави Србији, која редовно исплаћује плате, пензије, социјална давања, дечје додатке, отвара нова радна мета, улаже у болнице , гради Домове здравља, станове, нове вртиће, даје грађевински материјал и све што нам је потребно да останемо овде. Држава Србија се 28. децембра налази испред наше тробојке броја 127. Имам велику молбу за вас, не као председник Српске листе, не као лекар, него као обичан ваш суграђанин. Немојте дозволити да нас деле на север и југ. Север и југ Ибра нису две стране, то је једна река, један народ, једна судбина. Докле год смо заједно и држимо се као браћа увек ћемо побеђивати. Зато данас више него икада морамо да будемо један народ, један глас, једна воља , једна рука, која ће 28.децембра заокружити само један број, а то је 127- казао је др Елек уз подсећање да се на Српској лсити налазе 33 кандидата међу којима су и људи из Косовског Поморавља.