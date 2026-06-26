Билборд „Видовдан 2026“ постављен на прилазу Грачаници
Општинске власти у Грачаници поставиле су синоћ билборд поред пута, на прилазу овом месту, а којим најављују овогодишње обележавање Водовдана.
На билборду пише „Видовдан 2026, Добро дошли у Грачаницу“, са сликама цркве манастира Грачаница и споменика палим српским јунацима на Газиместану.
Постављање билборда изазвало је пажњу јавности пошто су централне власти у Приштини јуче, интервенцијом полиције, забраниле постављање билборда са натписом „Завет Видовдана“ и ликом Милоша Обилића на коњу, са српском заставом.
Постављање оба билборда локална самоуправа у Грачаници је уредно и на време пријавила полицији.
Из локалне самоуправе су најавили и постављање српских застава дуж централне улице у Грачаници, а поводом празника Видовдана, 28. јуна.