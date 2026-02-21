Богатсто вековног српског верског, културног и духовног наслеђа и традиције
На 47. Међународном сајму туризма у Београду на шанду Канцеларије за КиМ успешно се презентују туристички потенцијали Косова и Метохије
На овогодишњем 47. Међународном сајму туризма који се оджава под куполама беогрдског сајма у периоду од 19. до 22. фебруара богатство вековног српског верског, културног и духовног наслеђа и традиције Косова и Метохије презентују се на штанду Канцеларије за Косово и Метохију од слоганом „Косово и Метохија –путовање кроз векове који трају“.
Туристичке организације Гњилана, Лепосавића, Штрпца, Пришттине, Косовске Митровице, Звечана и Зубиног Потока према програму настипа представљају туристичке потенцијале на штанду Канцеларије за КиМ уз пратеће културно-уметничке садржаје, као и богату понуду дегустације разних традиционалних јела и пића, која такође чине богатство туристичке понуде.
Штанд Канцеларије за КиМ на Међународном сајму туризма првог дана почетка сајама свечано је отворио заменик директора Канцеларије за КиМ, Веселин Кочановћ који том приликом истакао да туризам није само дестинације већ и значи опстанка нашег народа на КиМ.
-Данас док стојимо овде у Београду, желим да поручим да нисмо само домаћини, већ подршка за наш народ на Косову и Метохију. Они чувају своје светиње, обичаје и начин живота. Остајемо заједно и градимо будућност заједно. Туризам су људи, а не само дестинација- казао је Кочановић отварајући штанд Канцеларије за КиМ на 47. Међународном сајму туризма.
Првог дана сајамске манифестције на штанду Канцеларије за КиМ своје туристичке потенцијале представили СУ Косовска Митровица и Штрпце. Штанд је том приликом посетио прмијер владе Републике Србије, Ђуро Мацут.
Другог дана сајма трустичке потенцијале Косовског Поморавља предствила је туристичка организација Гњилане, а туустичке потенцијале Ибарског Колашина представила је Туриситчка организација Зубин поток, такође уз богат културно уметнички програм. У оквиру турситичких потенцијала Ибарског Колашина Зубиног потока Регионалн центар из ове општине, кроз савермену дигиталну технику предсетавио је и „дигиталну туру“ кроз коју се представља на један савремени начин кулурно уметнички, верски садржаји, али и лепота природних пејзажа Косова и Метохије.
Након презентације туристичких потенцијала Косовског Поморавља директорка туристичкке организације Гњилане, Верица Максимовић и директор туристичке организаије града Источно Сарајево Стефан Стајчић у присуству заменика директора Канцеларихје за КиМ Веселина Коичановић свечано су потписали Меморандум о сарадњи ове две туристичке организације.
Трећег дана Међународног сајма туризма своје туристичке потенцијале представљају трустичке органиазције града Приштина, а поселдњег дана ове престижне сајамнске манифестације у домену туризма представљају туристичке организације Лепосавића и Звечана.
На сајму наступају и винари из Велике Хоче, а посетиоци сајма имају прилику да уживају у дегустацији чувених метохијских вина која се производе у овим винаријама.
Посећеност штанда Канцеларије за КиМ на 47. Међународном сајму туризма је и ове године веома изражена.
