Бојана Здравковића и његовог болесног оца малтретирала полиција на прелазу Бела земља
Бојан Здравковић је РТС-у испричао да је од полицајца албанске националности добио неколико удараца, да су њега и његовог оца прскали спрејом и задржали на испитивању, након што им нису дозволили да пређу пункт Бела земља аутомобилом без овлашћења. Канцеларија за КиМ осудила огољено насиље над људима по националној основи и истакла да то осликава тежину положаја српског народа на Косову и Метохији.
Бојану Здравковићу и његовом болесном оцу из Паралова код Гњилана полиција није дозволила да аутомобилом без овлашћења пређу административни пункт Бела земља према Бујановцу, где су кренули по лекове.
Осим забране проласка, полиција их је, према наводима Здравковића, физички и психички малтретирала.
Здравковић је РТС-у испричао да је од полицајца албанске националности добио неколико удараца по глави и телу, да су њега и његовог оца прскали спрејом и задржали на испитивању неколико сати.
„Када сам дошао на прелаз, дао сам саобраћајну дозволу и личне карте, своју и очеву. Полицајац ми је затражио овлашћење, на шта сам одговорио да га немам. Он ми је тада рекао да паркирам аутомобил, што сам и учинио. Изашао сам из аутомобила и затражио документа, али ми их није вратио. Молио сам га да ми дозволи да разговарам са надређеним, јер имам болесног оца који не сме да остане без лекова ниједан дан. Један млади полицајац ми је на албанском рекао да ће ме одвести до шефа. Узео ме је за руку, одвео између барака и ударио ми два шамара, а затим ме два пута шутнуо. Када ми је вратио документа, упутио ми је псовке на албанском“, рекао је Здравковић.
Ристановић за РТС: Пребијање Здравковића није изолован случај на КиМ, очекујем нове нападе на Србе
Историчар Петар Ристановић, у изјави за РТС, упозорава да ово није изолован случај и да очекује да ће се напади на Србе интензивирати после 15. марта и ступања на снагу приштинских закона о странцима и возилима.
Случај је пријавио полицијском инспекторату у Приштини. Поступање полиције је назвао бруталним и неприхватљивим, изненађен је, јер је више пута раније пролазио без проблема.
Канцеларија за КиМ: Нови пример бруталности Куртијевог режима
Јучерашње иживљавање припадника такозване косовске полиције на административном прелазу Бела земља нови је пример бруталности Куртијевог режима и угњетавања Срба на простору Косова и Метохије, саопштила је Канцеларија за Косово и Метохију.
„Након што им нису дозволили прелаз преко административне линије, један од припадника косовске полиције одбио је да врати документа Бојану Здравковићу, а затим га физички напао и упутио му салву увреда на националној основи. Према сведочењу самог Здравковића, Куртијеви полицајци су затим кренули аутом за њим и уз употребу силе привели њега и оца на информативни разговор где су задржани два сата“, наводи се у саопштењу.
Канцеларија истиче да такво огољено насиље над људима по националној основи осликава тежину положаја српског народа на Косову и Метохији и додатно улива страх Србима, али и сведочи да Куртијева полиција на простору КиМ не служи реду и закону, већ застрашивању и малтретирању Срба.
„Много је изазова са којима се суочавају Срби у свакодневном животу на простору Косова и Метохије, а да би се створили елементарни услови за миран живот нашег народа неопходно је да се пре свега промени запаљива реторика политичара у Приштини који свакодневно својим изјавама генеришу насиље и подгревају идеју о етнички чистом простору у коме неће бити Срба“, саопштила је Канцеларија.
Са Здравковићима су, додаје Канцеларија за КиМ, у контакту њени представници на терену и данас ће их посетити.
„Неопходна је и конкретна реакција међународних мисија и представника који имају мандат да зауставе овај прогон српског народа и обезбеде заштиту основних људских права и обезбеђивању безбедног живота нашег народа на КиМ“, закључила је Канцеларија за Косово и Метохију.