Боримо се да опстанемо као хришћани
У Сушици обележена храмовна слава Свети Димитрије
Празничном литургијом и резањем славског колача обележена је храмовна слава манастира Свети Димитрије у Сушици недалеко од Грачанице. Литургију је у присуству великог броја верника служио игуман манастира Светих Архангела код Призрена отац Михаило уз саслужење свештенства и сестринства епархије Рашко-призренске.
У својој беседи окупљеним верницима отац Михаило рекао је да су наши Немањићи и њихова света лозу поставили темеље нашег хришћанског живљења, и да су они несаломиви.
-Много пута смо се у историји распадали и било нас је на све стране, нестајало нас је као народа, али опет нас је Бог саставио и опет смо васкрсавали. Додуше, никада нисмо били више распаднути него данас и нисмо се никада више мрзели него данас. На жалост, и поред тих славних светитеља, угодника божијих и задужбинара, сведоци смо услова у којима живимо. Ми хришћани смо као неки мали збег хришћана око храма и мале групе верујућих у односу на већину која неће да се моли Богу, неће да иде у цркву, неће да пости, која неће барем оне основне заповести Господње да врши. И онда се питамо шта је то са нам Србима? Зашто нам се ово дешава, казао је отац Михаило.
Он је упитао и колико је нас хришћана, а опет су нам храмови полупразни, само повремено пуни, и, како је казао, нешто се чудно са нама дешава.
-То је наше богоодступништво, зашто што се не молимо довољно Богу. Ко има неки ближи род од браће и сестара у Христу? Ко се радује коме више него ми хришћани када се окупимо, када служимо Богу. То је највеће братство и највеће сестринство, највећи дар који нам Господ даје. Ту, браћо и сестре, никада нас Бог неће оставити, никад нас неће напустити, увек ће бити са нама и увек ћемо се молити једни за друге, рекао је отац Михаило.
Он је верницима окупљеним у манастиру Светог Димитрија у Сушици поручио да не треба одустати, да се треба борити.
-Боримо се да опстанемо као хришћани и да будемо следбеници свете лозе Немањића и светих предака који су поставили хришћански темељ овом народу. Да се тако постом, молитвом, покајањем и љубављу једни према другима удостојимо царства небеског и живота вечног, поручио је игуман Светих Архангела.
Подсетимо, манастир Светог Димитрија у Сушици основан је 2019. године. За шест година сестринство манастира, уз несебичну помоћ добрих људи, успело је много тога да уради. То је место окупљања не само Срба из Сушице, већ и околине. Иако се манастирско имање налази у албанском делу села, проблема нема, и из године у годину расте и развија се.
Новинар и публициста Ђорђе Јевтић, рођени Сушичанин, казао нам је да је у Сушици у средњем веку – негде око 14. века – постојала православна црква посвећена Светом Димитрију, али је она срушена почетком 19. века. Место где се она налазила Сушичани зову Црквиште.
-Краљ Милутин је не помиње у Грачаничкој повељи, па је црква, вероватно, задужбина неког властелина из доба Стефана Дечанског или цара Душана. Да је ктитор добро знао ово подручје говори чињеница да је за место будућег храма изабрао идеалан положај. То је место између два дубока потока који су у оно време имали доста воде и густих шума около. Изнад је брдо Велетин, чије су келије и испоснице често посећивали српски патријарси, казао нам је Јевтић и додао да је Црква у Сушици почела са обновом 1992. године одлуком мештана села.
Порта и црква одувек су били место окупљања Срба из овог мешовитог села удаљеног два километра од Грачанице. Иако је била порушена увек су јој долазили са вером и поштовањем као према светињи. Зато је за њих оснивање манастира велики благослов, и кажу да је то на добро свих Срба где год живели.
Игуманија манастира Светог Димитрија је мати Ирина Петровић.
-Велики је благослов за све нас који долазимо у ову светињу, нарочито од када је она обновљена. Сви је осећамо као своју кућу, јер је домаћин Свети Димитрије који свима нам помаже. Свако на свој начин доприноси манастиру и зато се уграђује у обитељ Светог Димитрија, казала је за „Јединство“ мати Ирина.
На крају да кажемо и да обновљена потпуно аутентично на првим темељима и осликана у српсковизантијском стилу са новим парохијским домом, црква Светог Димитрија ушла је у ред најзначајнијих духовних и културних белега на Косову и Метохији. М.Ч.