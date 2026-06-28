ЧЕСТИТКА ДИРЕКТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ ДР ПЕТРА ПЕТКОВИЋА ПОВОДОМ ВИДОВДАНА
У име Канцеларије за Косово и Метохију и своје лично име свим Србима на Косову и Метохији честитам Видовдан, свесрпски празник који представља симбол нашег духовног трајања, историјског памћења и непоколебљиве вере у слободу, правду и национално јединство.
Противправном одлуком Приштине већ три године нисам у могућности да прославим овај свети дан са нашим народом на КиМ. Ипак, никакве забране нити политичке препреке не могу умањити нашу одлучност да останемо уз сваки српски дом и сваку српску породицу која живи на простору Косова и Метохије. Држава Србија на челу са председником Александром Вучићем ће наставити да пружа пуну подршку свом народу, непрекидно се борећи за заштиту његових интереса и права на достојанствен и просперитетан живот.
За Србе на Косову и Метохији, Видовдан није само сећање на један историјски догађај, већ трајни симбол наше духовне снаге, истрајности и верности видовданском завету и вредностима које су вековима обликовале српски народ. Управо су те вредности омогућиле да кроз најтежа времена сачувамо свој идентитет, веру и националну припадност.
Покушаји да се оспори право нашег народа да слободно негује своју традицију и празнике, представљају бројне провокације режима у Приштини које рефлектују његову праву антисрпску природу, која је далеко од свих начела поштовања основних демократских и цивилизацијских вредности. Ипак ни такви покушаји застрашивања не могу променити чињеницу да Видовдан за српски народ остаје неизбрисив симбол заједништва и историјског памћења уткан у Косовском боју и Лазаревој жртви.
Уверен сам да ће Срби на Косову и Метохији и овога пута свој празник обележити мирно, саборно и достојанствено, остајући верни вредностима које нас вековима окупљају. Нека нам Видовдан буде подсећање да су вера, јединство и истрајност темељ наше будућности, као што су били и ослонац свим претходним поколењима.