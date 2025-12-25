ЧЕСТИТКЕ ПОВОДОМ 81. ГОДИШЊИЦЕ ЛИСТА „ЈЕДИНСТВО”
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ, ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ СИМБОЛ ХРАБРОСТИ
Поводом 81. рођендана листа „Јединство”, упућујем најсрдачније честитке уредницима, новинарима, сарадницима и читаоцима. Као најстарија новинско-издавачка кућа и штампарска кућа на Косову и Метохији, „Јединство” је више од осам деценија сведок историје, чувар писане речи и један од најважнијих стубова информисања српског народа у нашој јужној покрајини. Његово трајање представља симбол храбрости, поверења читалаца, професионализма и одговорности у временима великих искушења. Посебно поштовање заслужује чињеница да је „Јединство” и након 1999. године и измештања седишта из Приштине, наставило да дели судбину наших људи на Косову и Метохији, остајући поуздан извор информација и ослонац српској заједници. Новинари „Јединства” нису само бележили догађаје, већ су својим радом, хуманошћу и пожртвовањем сведочили о снази солидарности према народу коме служе. Уверен сам да ће у годинама које долазе „Јединство” наставити да чува истину, професионалне стандарде и право српског народа на Косову и Метохији да буде благовремено и истинито информисан – наводи се у честитки председника Србије Александра Вучића, упућеном новинарима и уредништву листа „Јединство”.
АКАДЕМИК МАТИЈА БЕЋКОВИЋ
Да се опет родите на онај празник и годину коју сваки Србин зна Честитајући рођендан „Јединству” замало да уместо 81 напишем 1381 рођендан и пожелим да се за осам година поново роди на онај празник и годину које сваки Србин зна. Али то је сан, а Бог је истина, пут и живот. Срећан рођендан, Ваш Матија Бећковић
АНА БРНАБИЋ, ПРЕДСЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ
Желим вам много година успешног рада у миру Више од осам деценија грађани наше јужне покрајине поклањају Вам поверење. Уз њих сте били и у добру и у злу, свих ових година и то је сигурно један од разлога због чега трајете толико дуго. Желим Вам да наставите да будете верни хроничари свих дешавања на Косову и Метохији и увек будете глас Срба, који се далеко чује. Уз жељу да опстанете упркос свим изазовима, желим вам срећан рођендан и још много, много, много година успешног рада, надам се у миру
АКАДЕМИК ЗОРАН КНЕЖЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ
Доследан сведок живота и истрајности српског народа на КиМ Поводом 81. године излажења листа „Јединство”, упућујем искрене честитке редакцији, новинарима, сарадницима и свим читаоцима овог угледног гласила. Током више од осам деценија, „Јединство” је доследно и одговорно сведочило о животу, култури и истрајности српског народа на Косову и Метохији, чувајући реч, истину и колективно памћење у сложеним и изазовним временима. Са поштовањем према богатој традицији и уз веру да долазе боља времена за наш народ, желим вам још много година професионалног, одговорног и посвећеног новинарског рада, на добробит заједнице којој служите.
БОРИС БРАТИНА, МИНИСТАР ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Наставите своју мисију широм српске земље Поштовани новинари „Јединства“, користим прилику да Вам упутим честитке поводом обележавања успешних 81 годину рада. Времена су вазда била „сложена”, каква су и сада, али Ви сте се храбро односили у свом извештавању са свим таласима мора светске и локалне политике. Зато Вам желим да са једнаким жаром наставите са својом мисијом обавештавања ме само нашег народа на Косову и Метохији већ и широм наше српске земље. ЖИВЕЛИ!
ПЕТАР ПЕТКОВИЋ , ДИРЕКТОР КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
Артефакт, сведочанство о тешким и смутним временима Вама, вашим колегама и вашем листу желим да наставите да будете један од најпоуздајних и најисцрпнијих извора информација о ситуацији и животу српског народа на КиМ, вредни хроничари свих изазова са којима се наш народ суочава. Ваш лист је артефакт, сведочанство о тешким и смутним временима, и са његових страница ће и данас и у будућности проговарати истина. Једнога дана ће се писати историја овог нашег покољења, и „Јединство” ће сигурно бити један од драгоцених извора. Од срца вам желим дуг век и још много професионалних успеха!
ПРОФ. ДР ЗЛАТАН ЕЛЕК, ПРЕДСЕДНИК СРПСКЕ ЛИСТЕ
Желим да се вратите у своје насилно одузете просторије Уредништву, новинарима и свим запосленима у новинама „Јединство” упућујем искрене честитке поводом 81. годишњице постојања и рада. Новине „Јединство” већ више од осам деценија деле судбину српског народа на Косову и Метохији. Биле су и остале сведок историјских догађаја, страдања, прогона, али и истрајности и борбе српског народа да опстане на својим вековним огњиштима. У најтежим временима, „Јединство” је било глас истине, глас народа и један од ретких ослонаца у очувању идентитета, језика и културе. И саме новине су, као и народ који представљају, претрпеле неправду и страдање. Насилно одузете просторије нису само удар на једну редакцију, већ и на слободу информисања и право српског народа да има своје медије и своју реч. Управо зато овај јубилеј има посебну тежину и значај. У име Српске листе и у своје лично име, честитам вам овај велики јубилеј са жељом да будуће годишњице дочекујете у својим просторијама, које вам припадају, настављајући да професионално, одговорно и истрајно информишете јавност, као што сте то чинили свих ових година. Уверен сам да ће „Јединство” и убудуће остати симбол трајања, отпора и истине српског народа на Косову и Метохији. Срдачно, председник Српске листе проф. др Златан Елек