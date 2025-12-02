ЦИК: Пријављено 17 странака, три коалиције, две грађанске иницијативе и један независни кандидат
Упоноћ је истекао рок да се политичке партије, коалиције, иницијативе и независни кандидати пријаве Централној изборној комисији за учешће на изборима. То су учинила 23 политичка субјекта од којих ће 17 странака самостално у изборну трку, уз три коалиције, две грађанске иницијативе и једног независног кандидата, пренела је Газета експрес.
Рок за пријаву учешћа на изборима, самостално иил у коалицијама, трајао је од 24. новембра до поноћи, а готово сви политички субјекти пријавили су се последњег дана рока, 30. новембра.
Према саопштењу ЦИК-а, учешће на ванредним парламентарним изборима 28. децембра, пријавиле су три коалиције.
Једна је окупљена око Самоопредељења и чине је још и Гуџо, Алтернатива и Албанска демохришћанска партија.
Другу коалицију чине Ашкалијска странка за интеграцију, Демократска странка Ашкалија на Косову и Покрет за сарадњу, док је трећа коалиција Вакат састављена од Бошњачке демократске странке, Бошњачке странке Косова и Патриотске демократске странке.
На изборе ће самостално Демократски савез Косова, Демократска партија Косова, Странка косовских Рома, Јединствена горанска партија, За слободу правду и опстанак, Демократска турска странка Косова, Либерална партија Египћана, Уједињена ромска партија Косова, Социјалдемократска унија – СДУ, Српска листа, Нова демокраста иницијатива Косова, Фјала, Нова демократска странка, Напредни ромски покрет Косова, Алијанса за будућност Косова, Косовски савез и Нисма.
Поред њих, учешће су пријавиле и две грађанске иницијативе, Социјалдемократе Ашкалија и Грађанска иницијатива за Косово, као и један независни кандидат, Неџмедин Сејдилар.
Политички субјекти који су се пријавили за учешће на изборима имају рок до 7. децембра да ЦИК-у предају листе кандидата за посланике.