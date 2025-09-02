02/09/2025
Догађаји / Политика

ЦИК у Приштини верификовао учешће Српске листе и Српске демократије на локалним изборима

Централна изборна комисија у Приштини прихватила је одлуке Панела за жалбе и приговоре и верификовала учешће кандидата Српске листе и Српске демократије на локалним изборима 12. октобра на Косову и Метохији.

„Што се тиче спровођења одлука панела, имамо две већ правоснажне одлуке. Једну А3/25 у вези са налогом за оверу Српске листе и једну А6/25 за оверу Српске демократије. Две одлуке су постале правоснажне, такође имамо потврду Врховног суда да нема питања које треба решити по жалби. У вези са њима, пошто имамо правоснажан налог за њихово спровођење, биће донета одлука за спровођење ове две одлуке“, рекао је председник ЦИК-а Крешник Радонићи на седници изборне комисије.

Врховни суд у Приштини одбацио је жалбу двојице чланова ЦИК-а из Самоопредељења на одлуку изборног панела за жалбе и представке о сертификацији Српске листе за локалне изборе 12. октобра.

Самоопредељење је 26. августа врховном суду у Приштини поднело жалбу на одлуку изборног панела за жалбе и представке, којом је централној изборној комисији наложено да Српској листи одобри учешће на локалним изборима на Косову и Метохији расписаним за 12. октобар.

Изборни панел за жалбе је 24. августа поништио одлуку ЦИК-а да одбије потврђивање кандидата Српске листе због, како је наведено, процене да нису испуњавали законске критеријуме за учешће на изборима.

Представници Српске листе су у жалби на одлуку ЦИК-а истакли да је она противзаконита и дискриминаторска и указали да је канцеларија за регистрацију, потврђивање и финансијску контролу политичких субјеката дала 20. августа препоруку ЦИК-у за потврђивање кандидата те странке.

Самоопредељење је и пред изборе за скупштину привремених институција одржане 9. фебруара покушало да спречи сертификацију Српске листе, па је њена пријава за учешће на изборима оверена тек после пресуде врховног суда.

 

