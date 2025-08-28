Да сва наша окупљања буду по Богу
У Грачаници обележена Велика Госпојина, храмовна слава манастира Грачаница
Светом литургијом, литијом и сечењем славских колача у присуству великог броја верника у Грачаници је обележена Велика Госпојина, односно празник Успење Пресвете Богородице. Он спада у ред највећих хришћанских празника – један је од укупно пет посвећених Богородици – и храмовна је слава манастира Грачаница.
Архијерејску литургију служио је митрополит рашко-призренски Теодосије уз саслужење монаштва и свештенства епархије. У својој беседи верницима митрополит је истакао да је Велика Госпојина значајан празник за све хришћане и да се још назива другим Васкрсом, као и да нема места и светиње где се он не прославља.
-Успење Пресвете Богородице највећи је празник међу свим Богородичиним празницима, као што је Васкрс међу Господњим празницима, и многи кажу да је данас други Васкрс. Зашто је то тако? Као што је Господ васкрсао трећи дан и као што су мироносице и апостоли нашли празан гроб, тако су исто, када се мајка Божија упокојила и била погребена у гробу, када су дошли да отворе њен гроб да би апостол Тома целивао њено тело и опростио се, видели празан гроб јер је она васкрсла телом, казао је митрополит у својој беседи и додао:
Зато, нека би Господ дао да данашњи празник, и сви празници и свака наша окупљања, сабрања овде, буду по Богу. И.
Током литургије обављено је и рукоположење Александра Максимовића из Кормињана, ученика Призренске Богословије, у чин ђакона. Митрополит Теодосије је том приликом рекао да је рукоположење уједно и обнова наше цркве и наше епархије, и да на овим просторима не недостаје свештеника, без обзира на околности.
– Један је од 11 ученика који су 2011. године били прва генерација богослова у Призрену. Они и њихови родитељи имали су веру да дођу у Призрен и да започнемо обнову наше Богословије. Тако смо тада почели и ево до данашњег дана Господ нас крепи и држи. Наша Богословија, поред свих наших светиња, велика је узданица овде на Косову и Метохији и доказ да је Господ са нама, рекао је митрополит Теодосије.
Литургији у манастиру Грачаница присуствовала је испред Канцеларије за КиМ Милена Парлић. Она је рекла да је празник Успења Пресвете Богородице дана када васкрсавају многи градови на КиМ јер се служе литургије и долазе верници, иако у њима више не живе Срби.
-Благословена сам што сам данас у прилици да будем овде у нашој Грачаници где се окупио велики број људи, да игуманији овог светог манастира мати Сари, браству Епархије рашко-призренске, честитам овај велики празник који се обележава у свим српским срединама. Захваљујући мајци Божијој, њеном васкрсењу, васкрсли су и сви градови, и они где нас нема. Данас је у Урошевцу храм Светог краља Уроша, његова порта, препуна српског народа. Храм Успења Пресвете Богородице у Ђаковици је препун Ђаковчана, тако да је данашњи празник српском народу донео радост, и као што је у беседи речено; докле год смо у вери, докле се држимо оних правих, исконских вредности које нам је Господ подарио, нема страха, нема бојазни од мржње и нико нам ништа не може, казала је Парлић.
Обележавању храмовне славе манастира Грачаница присуствовали су верници из различитих крајева Косова и Метохије, остатка Србије, али и Северне Македоније.
Сара Живић каже да је Велика Госпојина посебно важан празника за мештане Грачанице јер је манастир посвећен овом празнику.
-Велики број верника присуствује литургији и свако са нарочитом свечаношћу и побожношћу обележава овај празник. Мештани Грачанице се сваке године окупљају у све већем броју и ово је празник који их окупља око њиховог најсветијег огњишта, који је најбитнији и за све нас овде, казала је Сара Живић.
Из Скопља је на литургију дошла Благица Тоневска и није могла да сакрије радост и узбуђење што је, како је рекла, на овај свети дан на Косову и Метохији.
-Част ми је што сам данас овде, у светињи краља Милутина. Одушевљена сам и стварно је прелепо. Свим људима бих пожелела да буду здрави, срећни, весели, јер то је најбитније. Овде је мајка Божија која нас штити од свега и дошли смо да се помолимо, да добијемо благослов, казала је Тоневска.
Ана Костић из Преоца каже да Госпођиндан, како се локално назива овај празник, има немерљив значај, јер се на овај дан народ сабира око храма.
-Ово је дан када се сабирамо око својих храмова, када једни друге сретнемо, видимо своје рођаке и неке драге људе који нажалост више не живе овде. Госпођиндан је веома свечан празник. Ова тишина у манастиру и велики број верника најбоље говори о томе колико је за нас овај празник значајан и колико поштовања имамо према нашем манастиру Грачаница, према нашој лепотици, светињи која може да се носи са грађевинама широм света, а ипак је старија и много лепша, рекла је Ана Костић.
