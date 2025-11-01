Дан жалости поводом годишњице страдања грађана у паду надстрешнице
Влада Србије донела је Одлуку којом се данашњи дан, 1. новембар, проглашава Даном жалости поводом годишњице смрти и страдања грађана због урушавања конструкције Железничке станице у Новим Саду.
„Законом о обележавању дана жалости на територији Републике Србије уређују се услови и начин обележавања дана жалости на територији Републике Србије, обавезе државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних установа и јавних предузећа које они оснивају, организација којима је законом поверено вршење послова државне управе као управних овлашћења, обавезе других правних и физичких лица, као и санкције за непоштовање утврђених обавеза у погледу обележавања дана жалости“, наводи се у Одлуци Владе.
Како је саопштено из Владе, Дан жалости отпочиње у поноћ дана који је одређен за дан жалости, а завршава се у 24.00 сата дана који је одређен за последњи дан дана жалости.
У паду надстрешнице 1. новембра 2024. у несрећи на Железничкој станици у Новом Саду живот је изгубило 16 особа.
Повређено је више од 40 људи.
Тачно у 11 сати и 52 минута, пре годину дана, урушила се бетонска надстрешница реконструисане Железничке станице у Новом Саду.
На лицу места страдало је 14 особа, а 16 дана касније Ања Радоњић изгубила је битку у болници.
Четири месеца након несреће, Вукашин Црнчевић подлегао је повредама и постао 16. жртва ове трагедије.
Животе су изгубили: Сара Фирић (2018), Валентина Фирић (2014), Ђорђе Фирић (1971), Милица Адамовић (2008), Немања Комар (2007), Анђела Руман (2004), Милош Милосављевић (2003), Стефан Хрка (1997), Сања Ћирић Арбутина (1989), Васко Саздовски (1979), Горанка Раца (1966), Вукашин Раковић (1955), Милева Карановић (1948), Ђуро Швоња (1947), Ања Радоњић (2000) и Вукашин Црнчевић (2006).
Теодора Мартинко, која је тешко повређена приликом пада надстрешнице, и даље је на лечењу у Клиничком центру Војводине.
И у Републици Српској Дан жалости
У Републици Српској ће бити обележен Дан жалости, поводом годишњице од трагедије у Новом Саду, одлучила је Влада Српске на телефонској седници.
Према одлуци Владе Републике Српске, на свим институцијама заставе ће бити истакнуте на пола копља, у знак саосећања са грађанима Новог Сада и Србије.
Све планиране културне и спортске манифестације, као и телевизијски и радијски садржаји, треба да буду прилагођени Дану жалости.
Комеморатвни скуп студената у блокади, у храмовима литургије, парастоси
У Новом Саду данас ће бити одржан велики комеморативни скуп. На скуп су позвали студенти у блокади факултета у Новом Саду, који кажу да ће годишњицу обележити на миран, достојанствен начин, без насиља, обележја и буке.
Окупљање је планирано у близини Железничке станице, а почетак програма обележиће шеснаестоминутном тишином.
Више група студената из свих крајева Србије пешице или бициклима су дошли на велики комеморативни скуп.
Епархија бачка служиће литургију и парастос пострадалима у Саборном храму од осам сати. Представници града Новог Сада и Покрајине присуствоваће литургији.
И у Храму Светог Саве на Врачару биће служен парастос за страдале. Парастос ће служити патријарх српски Порфирије.
Председник Србије Александар Вучић, у обраћању јавности уочи годишњице пада надстрешнице, поручио је да жели да данашњи дан протекне мирно и са поштовањем према жртвама.