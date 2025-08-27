Делегација Српске листе разговарала са Троказом о проблемима Срба на АП КиМ
Делегација Српске листе разговарала је са специјалним изаслаником Француске за Западни Балкан Ренеом Троказом о проблемима са којима се суочава српски народ на АП Косову и Метохији, а на састанку су представљени и примери институционалног насиља над Србима.
На састанку делегације Српске листе и изасланика Француске за Западни Балкан Ренеом Троказом, како је наведено на Инстаграм налогу Српске листе, представљени су и примери институционалног насиља над Србима.
„Током разговора анализирана је политичко-безбедносна ситуација, као и бројни проблеми са којима се суочава српски народ на Косову и Метохији. Представљени су примери институционалног насиља које над Србима спроводи режим у Приштини пред очима међународне заједнице“, наведено је у објави.
Додаје се да је Српска листа указала да „режим Аљбина Куртија систематски ускраћује и негира основна права српског народа, спроводи континуирану репресију и настоји да забрани рад Српске листе, са циљем да Србима наметне политичке представнике против њихове воље“.
„Српска листа остаје чврсто посвећена заштити права и интереса српског народа и наставиће да се бори против свих облика институционалног насиља и притисака, али са жаљењем констатује да је између осталог, непоштовање потписаних споразума, те неформирање Заједнице српских општина довело до већине проблема са којима се српски народ суочава, а одговорност за то сноси међународна заједница“, наводе из Српске листе.