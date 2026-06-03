Деветоро домаћина и домаћица у великој светињи
Црква је некада била манастир који је пострадао и дуго био у рушевинама. Старина Благоје Јовановић, покренуо иницијативу да се црква обнови. Он према аманету који је оставио почива крај цркве
Окружена дубоком шумом у брдима изнад родне косовскопоморавске котлине у атару некадашње горњемакрешке махале, зване Уши, у којој је данас остала само једна српска породица, налази се стара светиња, црква коју народ у овим крајевима зове Стари Свети Никола. Дуго је била у рушевинама, а након што је у средњем веку као манастирска црква како се верује похарана и порушена као и цео манастирски комплекс. Ова светиња иако је била у рушевинама никада није пала у заборав. Верни, православни народ, и у годинама када је, на месту где је данас лепа малена од камена зидана црква, долазио на рушевине, да се помоли и поклони Светом Николи, господу Богу, пресветој Богородици… Деведесетих година минулог века старина Благоје Јовановић, чија је кућа била на неколико минута хода од остатака цркве, некада Манастира Светог Николе, а кажу да је био полуслеп, покренуо је обнову цркве, замишљајући и причајући људима како верује да ће црква поново бити пуна народа. И Бог и Свети Никола су услишили његову жељу. Деда Блажу, како су га у Горњем Макрешу и околини звали возили су на воловским колима од куће до куће, да сакупља новац, да говори о светињи и обнови и црква је саграђена. А када се неку годину касније по подизању цркве деда Блажа упокојио сахрањен је надомак светиње, према аманету који је за живота оставио. У близини цркве налази се и извор за који се верује да је лековит, те су годинама људи из Косовског Поморавља долазили у Цркву Стари Свети Никола да захвате воду са извора и да запале свеће у обновљеној цркви. Постојало је веровање, да ако је неко тешко болестан када попије воду са извора Цркве Светог Николе, да ће се лакше раздвојити с душом или ће се излечити. А многи су на околном дреновом дрвећу качили делове одеће болесника верујући да ће то помоћи да се он опорави. Сви Срби осим једне породице из махале Уши су отишли, већина је продала своја имања на којима су нови власници Албанци подигли бројне викендице и виле. Може се чути и прича да је један од тих нових власника имања у близини Цркве Стари Свети Никола, затворио вековима стари пут који је водио до ње и да су кренуле да њега и његову фамилију сналазе невоље. Пут до цркве је данас проходан. Ове године на празник Преноса моштију Светог Николаја Чудотворца, њиме су прошли бројни верници који су тог дана похрлили у светињу да присуствују литургији да прославе празник и светитеља коме је црква посвећена. Црква и црквена порта биле су препуне народа. Свету литургију служио је отац Христофор из Манастира Драганац уз саслужење пароха новобрдског оца Стеве Митрића. – Драга браћо и сестре, стадо Христово, децо Светога Саве, роде српски, по свом свету расељени, многострадални, али никада од Христа отргнути и вазда у цркви пребивајући, помаже Бог. Говори Господ, позива и призива, ја сам пут, истина и живот и који је видео мене видео је оца небескога, оца свих оних који су му верни. И нака би Господ милостиви дао да стојећи на овоме путу до краја истрајемо и да будемо свесни овога пута, јер ево гледајте браћо на овом путу на којем ми стојимо, призива Господ нашу браћу и сестре са свих страна. И долазе нас из свих српских земаља и свог света, сви православни притичу данас на Косово и Метохију и све ће их више бити и све ћемо више осећати благодат и славу ми који стојимо овде, али само ако истрајемо до краја. И нека би нам Господ дао да истрајемо. А кренуо је синоћ аутобус наше браће и сестара из Новог Сада и целу ноћ су путовали само да би са нама на овој литургији били. Нису штедели ни времена ни жртве ни снаге да дођу и да буду са нама. Да заблагодаримо Господу и за то што их имамо и што ће све више људи овде бити, а слава Богу бићемо и ми. Христос се вазнесе – рекао је у својој беседи отац Христофор. Као и минулих година и ове је резан славски колач. Чак девет колачара, а толико их је било и прошле године принели су колач, вино и жито које су предали новим свечарима то јест колачарима и приредили „трпезу љубави” за све окупљене. Предали су део колача како то обичаји и вера налажу новим колачарима. Приликом поделе колача, људи су се просто отимали ко ће узети колач у Цркви Стари Свети Никола за коју када је поменета прекрсте и поклоне се. А на празник ове године у порти Цркве Свети Никола и коло се вило и песма се чула. Све је одисало благодаћу која се осећа на сваком кораку на том светом месту. С.Ивковић