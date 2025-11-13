Дијалог Београда и Приштине – далеко од договора, преговори у ћорсокаку
Да би се договори Београда и Приштине спровели у дело, Европска унија мора да промени приступ дијалогу – једна је од порука конференције „У сусрет споразуму“ у организацији Радне групе Националног конвента о Европској унији за Поглавље 35 и Института за територијални економски развој. Учесници кажу да је дијалог Београда и Приштине у кризи, али да од њега не сме да се одустане.
Три године после једнострано проглашене независности Косова, почели су преговори Београда и Приштине уз посредовање Европске уније. У деценију и по стало је на десетине рунди дијалога, постигнуто је неколико споразума, али је изостала њихова примена. Учесници скупа о будућности дијалога сагласни су да постојећи формат неће довести ни до нормализације ни до помирења.
Сенад Шабовић са Европског института за мир истиче да је „посвећеност власти Косова и Србије на најнижем историјском нивоу откад је дијалог почео“.
„Клима дијалога и сарадње замењена је тензијама. Има ли будућност дијалог? Има, али уз једно велико ако, односно ако Европска унија и даље снажније гура дијалог и ако га постави као централну тему у односу ЕУ са Косовом и Србијом“, закључује Шабовић.
Критике на рачун Уније су и због тога што не прати ситуацију на терену и у том контексту не прилагођава приступ преговорима, са чиме је сагласан и Игор Новаковић из Центра за међународне и безбедносне послове.
„Ако ЕУ није способна и фокусирана да реши проблем у свом дворишту, пошто је Западни Балкан окружен чланицама Уније, како ће бити способна да активније делује у неким регионима од интереса – на пример у Сахелу или на Блиском истоку – или у случају односа Украјине и Русије, како ће деловати. Ово је кључни тест за развој ЕУ као политичког актера“, наводи Новаковић.
Тест није положио посредник у дијалогу Петер Соренсен, чуло се на скупу. Уместо да у преговоре унесе нову енергију, ослонио се на принципе претходника Мирослава Лајчака, порука је организатора.
Драгиша Мијачић са Института за територијални економски развој „ИНТЕР“ наводи да се оба принципа своде на увођење трансакционих односа.
„Ви морате да тргујете – на крају нас је та трговина довела до тога да ми не знамо статус преговора, статус дијалога ни резултате. Ако нема дијалога онда нема ни комуникације, улазимо у тамни вилајет из кога нећемо моћи тако лако да изађемо“, објашњава Мијачић.
Преговори на техничком нивоу одржани су у септембру, а састанак Петра Петковића и Бесника Бисљимија завршен је без резултата. Политички преговарачи, Александар Вучић и Аљбин Курти, нису се састали у Бриселу дуже од две године.