Директор Канцеларије за КиМ Петар Петковић упутио честитке Српској листи поводом победе на локалним изборима
„Честитам српском народу и нашој Српској листи величанствену победу на локалним изборима на Косову и Метохији, јер резултати данашњих избора омогући ће нашем народу у покрајини да поврати политичку контролу над већински српским општинама на северу, учврсти општине на југу и отклони катастрофалне последице вишегодишње наметнуте управе окупаторског режима Аљбина Куртија.
Српска листа потрдила је поново да је једина аутентична и кредибилна политичка снага Срба на Косову и Метохији, а наш народ је показао дивљења вредну слогу и одговорност према сопственој будућности.
Победа српског јединства на Косову и Метохије је већа и величанственија самим тим што је Српска листа протеклих месеци била жртва прогона какав није виђен нигде у савременој демократској Европи, чиме су Срби још једном потврдили свој државотворни и демократски капацитет – навео је Петковић.