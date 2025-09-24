Ђурић: Изјаве Османи у супротности са политиком САД
Министар спољних послова Србије Марко Ђурић изјавио је да лажне тврдње председнице привремених приштинских институција Вјосе Османи да је Србија планирала напад на тзв. Косово већ демантовао Ричард Гренел, један од најближих сарадника председника САД Доналда Трампа и истакао да такве тврдње показују да Османи стоји у супротности са политиком Трампа и САД, коју наводно прихвата.
Ђурић је у објави на мрежи X навео да је у данашњем интервјуу за Фокс Њуз Османи проширила низ неистина у покушају да представи своју владу као нешто што једноставно није и лажно тврдила да је Србија планирала „напад“.
Истакао је да је управо из тог разлога америчка администрација, предвођена Трампом, суспендовала на неодређено време стратешки дијалог између САД и тзв. Косова.
„Мали детаљ који је ‘заборавила’ да помене“, додао је Ђурић. Навео је да је тзв. „влада Косова“ заправо била најотворенија антитрамповска влада у Европи, која је деловала не само против политике САД, већ и против самих вредности за које се Европа залаже.
„А идеја њене владе да ‘подржи’ председника Трампа? Присуствовање Демократској конвенцији усред предизборне кампање у САД. Ако то није уџбенички пример страног мешања и политичке дволичности, тешко је замислити шта је“, навео је Ђурић.
Османи је у интервјуу за Фокс њуз поновила тврдњу да је Трампова администрација спречила дестабилизујуће акције Београда према тзв. Косову, од којих је последња, како тврди, била у мају ове године.
Османи је и раније, поводом Трампове изјаве о спречавању сукоба Београда и Приштине, тврдила да „није реч о догађајима из прошлости, већ о актуелној безбедносној претњи“, након чега је бивши специјални изасланик САД за дијалог Београда и Приштине Ричард Гренел изјавио да Османи манипулише изјавама Трампа.