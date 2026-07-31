Ђурић о најновијим притисцима Приштине: ЕУ, ОЕБС и Кфор треба одлучно да реагују
Шеф српске дипломатије Марко Ђурић позвао је ЕУ, Кфор и ОЕБС да реагују поводом последњих притисака владе у Приштини којима се крше имовинска права Срба и право на слободу вероисповести.
Марко Ђурић је навео да „Куртијева влада још једном показује непоштовање владавине права и права косовских Срба“.
„Само у последњих неколико дана видели смо: рушење српских објеката на језеру Газиводе упркос текућим судским поступцима и упозорењима ЕУ; незаконите радове унутар заштићене зоне Високих Дечана, кршећи косовско законодавство и споразум из 2020. године; и нове административне баријере усмерене на ометање српских православних ходочасника“, навео је Ђурић.
Истиче да то нису изолована техничка питања, већ представљају намерни образац притиска на имовинска права Срба, слободу вероисповести и место светске баштине Унеска.
„Чврсто верујем да међународно присуство, ЕУ, ОЕБС и КФОР, у оквиру свог мандата, треба одлучно да реагују како би зауставили ове с