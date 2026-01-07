Достојанствено и свечано како су то чинили преци вековима
Обележавање најрадоснијег хришћанског празника Божића у Косовском Поморављу
Православни верници у Косовском Поморављу и ове године обележавају најрадоснији хришћански празник, Божић традиционално достојанствено и свечано, како су то чинили њихови преци у минулим вековима на овим просторима. На бадње јутро упркос лошем времену праћеном обилним кишним падавинама, вредни домаћини кренули су по бадњак у шуму, који су у вечерњим сатима уносили у кућу и палили, а након чега је организована традиционална посна трпеза. Паљење бадњака организовано је и у црквеним портама , а у свим црквама и манастиру Драганцу, где су у присуству већег броја верника служене су пригодне свечана литургија. На први дан Божића у српским домовима такође традиционално укућани се окупљају око свечане трпезе на којој је незаобилазна божићна чесница али и друге ђаконије. И ове године православни верници на Божић поздрављају једни друге са“ Христос се роди“ и „ Ваистину се роди“ уз међусобне жеље за здравље, мир и напредак.
С.И.