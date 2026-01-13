Дрецун: Милитаризација Приштине директна претња безбедности Срба на Косову и Метохији
Испоруке новог наоружања и војна сарадња Приштине са појединим државама указују на интензивну милитаризацију Косова и Метохије и носе озбиљне безбедносне ризике, рекао је за РТС председник Скупштинског одбора за одбрану и унутрашње послове Милован Дрецун.
И на Бадњи дан у Приштину је стигло ново наоружање – противоклопни ракетни системи ОМТАС из Турске. Та испорука, како се наводи, део је ширег процеса јачања војних капацитета такозваних Косовских безбедносних снага, који обухвата наоружавање, обуку и повећање војног буџета.
Председник Скупштинског одбора за одбрану и унутрашње послове Милован Дрецун истиче за РТС да је од почетка завршне фазе трансформације КБС-а интензивирано опремање и обука те формације, што је, како каже, супротно Резолуцији 1244.
„У последње четири године у ту такозвану војску Косова уложено је 430 милиона евра, највише у опремање и наоружавање. Видимо јачање војног буџета, стварање билатералних и обавештајних споразума, као и учешће припадника КБС-а на међународним војним вежбама“, навео је Дрецун.
Комплетна милитаризација Косова и Метохије
Он додаје да се ради и на успостављању сопствене војне индустрије, укључујући најављену производњу муниције, дронова и оклопних возила.
„Када све то сагледате, видите једну комплетну милитаризацију Косова и Метохије“, каже Дрецун.
Говорећи о порукама које Приштина шаље, Дрецун сматра да је реч о припреми за офанзивно деловање.
„Ово нису одбрамбени, већ офанзивни капацитети. Приштина се припрема за војни десант и жели интероперабилност са НАТО чланицама, пре свега са Хрватском и Албанијом“, истакао је.
Директна претња опстанку српског народа
Према његовим речима, главна порука упућена је Београду.
„Порука је – даље руке од Косова и Метохије. Постоји реална опасност да би у одређеним геополитичким околностима покушали улазак на север Косова, што би значило директну претњу безбедности и опстанку српског народа“, упозорио је Дрецун.
Говорећи о одговору Србије, наглашава да је најважнија улога одбрамбених капацитета превентивна.
„Најбоља војска је она која се стално припрема за рат, а никада у њега не уђе. Јачање наших одбрамбених капацитета има одвраћајући ефекат и служи очувању мира“, закључио је Дрецун.