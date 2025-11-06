Дрецун: Свака дестабилизација Србије онемогућава да се максимално помогне Србима на Косову
Председник скупштинског Одбора за одбрану и унутрашње послове Милован Дрецун изјавио је да свака дестабилизација државе, као и свако ометање економског развоја онемогућава државу да максимално помогне Србима на Косову.
„Ако неко омете економски развој, смањује приливе инвестиција, отварање нових радних места, наноси финансијску штету, онда има мање пара у буџету. Кад има мање пара у буџету, онда имате мање средстава да можете да помажете између осталог и српском народу на Косову и Метохији“, рекао је Дрецун за Тањуг.
Говорећи о пешачењу групе Срба са Косова, која од 29. октобра пешачи ка Новом Саду на велики народни скуп, Дрецун је навео да је та група Срба уложила сав психички и физички напор како би издржала пешачање, чиме су показали колико им је стало до Србије.
„Нису као неки пешачили пред камерама, као ови блокадери, па онда седали у комбије и возили се колима. Они су заиста ишли пешке и издржали све то, зато што то показује колико је њима стало до државе Србије. Зато што су јасно рекли да без државе Србије, без помоћи њихове државе не могу да опстану“, рекао је Дрецун.
Када је реч о дијалогу између власти и опозиције, Дрецун је рекао да опозиција и представници блокадера избегавају дијалог, јер, како каже, блокадери знају да кроз дијалог улазе у ситуацију која је уоквирена као политички дијалог и где нема насиља.
„Они знају да не могу да добију изборе. И онда немају другог начина него да насиљем покушају да дођу на власт, да промене насилно на улици вољу грађана. И зато одбијају дијалог. Знате, кад уђете у дијалог, ви сте се у политичком смислу институционализовали и ту онда губите простор за екстремно деловање“, додао је Дрецун.
Такође, оценио је да већина „опозиционих блокадера“ није одмах шватила да губе позиције у бирачком опозиционом телу, односно да им студенти у блокади преузимају позиције, а потом су одлучили да се врате у скупштину где су почели да се понашају „политички нормалније“.
„Ми сада у скупштини имамо дијалог са добрим делом опозиционих странака. Право место за дијалог јесте скупштина. Немојте да измишљамо ништа друго. Дакле, ту имамо посланике који су добили поверење грађана, да воде управо тај дијалог“, казао је Дрецун.
Дрецун је истакао да током седница у српском парламенту владајућа већина која, како каже има највећи део времена на располагању по пословнику, веома мало користи то време како би опозицији дали много више простора да се она „политички артикулише“.
Такође, нагласио је да је конструктивна опозиција која ће стално проналазити слабе стране у деловању власти потребна.
„Јер очигледно то на улици не може да уради, него у скупштини дајемо им прилику за много шире политичко деловање, јер се не плашимо онога што они говоре. Они не говоре аргументовано. Ту где говоре аргументовано, прихватамо и као критику конструктивно. Критика је потребна“, рекао је Дрецун.
На питање који фактори у држави делују дестабилизирајуће, Дрецун је навео да полиција делује стабилизирајуће, док правосуђе, односно делови тужилаштва и судова се понашају као да су се одметнули, узурпирали део државе и направили некакву паралелну парадржавну структуру.
На питање да ли им закон даје право на то, казао је да не, али да им омогућава велику слободу у тумачењу права и закона када суде или када подижу оптужнице и додао да је интерни механизам затајио.