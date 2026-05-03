Дрецун: Тешко за очекивати да Курти понови или направи бољи резултат на изборима
Председник скупштинског Одбора за безбедност Милован Дрецун оценио је данас да се тешко може очекивати да премијер привремених приштинских институција у техничком мандату Аљбин Курти на ванредним парламентарним изборима постигне исти или бољи резултат него на претходним.
Дрецун је за Танјуг рекао да је до расписивања нових избора у Покрајини дошло због неспремности Куртијевог Самоопредељења и приштинске опозиције да направе компромис.
„Курти је могао да направи компромис, да прихвати Вјосу Османи или неког другог и да се изабере председник такозваног Косова, али с друге стране, опозиција није хтела да му дозволи неограничену политичку моћ, да контролише и парламент и такозвану владу и да има место председника, него су хтели све да уравнотеже“, казао је Дрецун.
Сматра да је тачна опсервација да Курти није желео да Вјоса Османи буде председница јер би га маргинализовала у Вашингтону.
„И тачна је опсервација да је код Куртија вероватно изазвало отпор то што се Османи наметнула Сједињеним Америчким Државама и Трамповој администрацији као поуздан сарадник, да је сматрао да га некако маргинализује на том међународном плану када су у питању Американци“, казао је Дрецун.
Међутим, каже да му је потпуно разумљиво понашање Куртија, јер је био неспорни победник на последњим изборима и хтео је да има потпуну власт.
„Мораш да правиш компромисе да би добио ту двотрећинску већину. То јесте начин да се правно ограничи нечија апсолутна моћ, дакле да му се она не дозволи. Али Курти није био спреман на компромис и очигледно да је проценио да му је боље да иде на изборе него да прихвати да дели власт“, казао је он.
Дрецун је указао на то да је Курти добио велики број гласова Албанаца који живе и раде у иностранству и који су за претходне изборе, одржане у време празника, били код куће и навео да се сада поставља питање колико их ће се у јуну одазвати да гласа путем поште или ће евентуално бити на Косову.
„Чини да Курти заиста сада жање оно посејано радом у тој дијаспори. Био је веома активан. И тај део албанског бирачког тела се много мање обазире на оно што су свакодневни животни проблеми људи на Косову и Метохији – недостатак радних места, низак животни стандард, корупција, и криминал. Много важнија му је Куртијева великоалбанска антисрпска реторика“. казао је Дрецун.
Према његовим речима, Курти управо ту „пажњу“ према Србима усмерава на мржњу и терор због дијаспоре веома осетљиве на те теме у позитивном смислу.
Коментаришући казне, доживотне и на 30 година, за тројицу Срба због случаја Бањске, Дрецун је нагласио да је тачна оцена Канцеларије за КиМ у којој тврде да је реч о одмазди и освети над Србима који су се дрзнули да се супротставе терору над њима и над њиховим породицама.
„То су невероватне казне. Погледајте колико има терористичких организација широм света, колико њихових чланова Исламске државе је дошло под видом миграната и шта раде … Па где су те драконске казне, а овде је важно застрашити Србе до максимума. Било какав отпор да пруже терору који се спроводи над њима, знајте да ћете добити драконску казну“, казао је он.
Извор: Танјуг