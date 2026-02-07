Другостепени судски процес Душку Арсићу при крају, завршна реч 12. фебруара
Три сведока испитана су у наставку другостепеног суђења Душку Арсићу из Матичана код Приштине и ниједан га није повезао са оптужницом да је чинио злочине према Албанцима у селу Бутовац током сукоба на КиМ 1999. године.
Сведок тужилаштва Хазир Фазљиу изјавио је пред судским већем Основног суда у Приштини да не познаје Душка Арсића и да га никада није видео. За Арсића је чуо када је подигнута оптужница против њега.
Сведокиња Татјана Которчевић, испричала је да је Арсић био геометар, да је са њим радила у локалним јавним службама у Урошевцу и Приштини, од 1994. па све до окончања сукоба 1999. године.
Испричала је да је у периоду бомбардовања, од марта до јуна 1999. године радила у згради општине у Приштини на другом а Душко Арсић на трећем спрату и да су редовно долазили на посао, јер су имали посебну радну обавезу.
Додала је да је радна обавеза важила и за Душка Арсића, са којим је комуницирала на дневном нивоу.
„Морално и кривично тврдим да није био наоружан и да није био ни војно ни полицијски ангажован током сукоба на КиМ“, рекла је Татјана Которчевић.
Сведок Фехми Стубла, радио је у служби имовинско правних односа у локалној администрацији у Приштини. У првим данима бомбардовања напустио је КиМ и отишао за (тадашњу БЈР) Македонију, из које се вратио почетком јуна.
Стубла је навео да је Арсић радио у њиховој дирекцији, те да га није виђао ни у униформи, ни са оружјем.
До краја поновљеног судског процеса, биће испитан још један сведок који је по мишљењу одбране потпуно небитан, а да јавни тужилац Адте Дема инсистира на њему.
Влајић: Очекујем правичнију пресуду
Бранилац Душка Арсића адвокат Небојша Влајић каже да верује да епилог поновљеног суђења неће бити исти као и на првостепеном, након којег је Арсић осуђен на 13 година затвора, па је Апелациони суд предмет вратио на почетак.
Изјава адвоката Небојше Влајића
„Суђење је показало пред другостепеним судом да је првостепено суђење било комплетан промашај. Ништа што је у том суђењу урађено другостепени суд није признао. Ја верујем да ово суђење неће бити те судбине и да одлука мора бити правичнија него што је била она прва“, рекао је Влајић.
Најавио је да ће на наредном рочишту 12. фебруара, бити завршна реч и да у року од три дана суд објави пресуду.
Душко Арсић је из Матичана код Приштине, а ухапшен је 8. септембра 2021. године на пункту Јариње и од тада, налази се у притвору у Подујеву.
Осуђен је првостепено на 13 година затвора у фебруару 2024. године, због наводних злочина према Албанцима у селу Бутовац, да би годину дана касније Апелациони суд поништио пресуду и процес вратио на почетак.
Коментаришући првостепену пресуду Арсићу, Фонд за хуманитарно право у Приштини оценио је да се успоставља пракса у пресудама за ратне злочине у којој се не утврђују конкретне радње оптужених, већ се оне генерализују као радње групе, стварајући убеђење да један члан групе бива осуђен за инкриминишуће поступке других особа.
„Ова пракса би требало да буде прекинута, и свака инкриминишућа радња оптужених требало би да буде образложена, са изрицањем казне за сваку од њих појединачно, након чега би се изрекла уједињена казна“, навео је тада Фонд.
„На овај начин, јавност би имала много јаснију представу о томе за које злочине је оптужени осуђен“, нагласили су из ФХП-а у Приштини.
Арсић је ухапшен након пријаве Албанаца да је наводно починио ратни злочин, пошто није хтео да прода земљу особама које су му је претходно узурпирале и фалсификованим документима, уписале на своје име.