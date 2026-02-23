Душко Арсић из околине Приштине поново осуђен да је наводно починио ратни злочин
Душко Арсић из Матичана код Приштине осуђен је на 13 година затвора, јер је наводно чинио злочине према Албанцима током сукоба на Косову и Метохији 1999. године. Адвокат Небојша Влајић, бранилац Душка Арсића, истиче да је пресуда апсурдна у већој мери него што је то била претходна. Коментаришући пресуду, Канцеларија за КиМ је саопштила да је ово још један пример да у Приштини нема ни демократије, нити су судови у служби права и правде, већ искључиво служе репресији над Србима.
Судско веће Основног суда у Приштини, састављено од судија Албанаца, нову пресуду Арсићу донело је у другостепеном поступку. Најпре је првостепено осуђен на 13 година затвора у фебруару 2024. године, због истих оптужби за наводни злочин у селу Бутовац, да би годину дана касније Апелациони суд поништио пресуду и процес вратио на почетак.
На данашњу пресуду Арсић има право жалбе вишој судској инстанци.
Арсић је ухапшен 8. септембра 2021. године на пункту Јариње и од тада се налази у притвору у Подујеву.
„Обе су пресуде на 13 година затвора, међутим, Душко Арсић је у претходном поступку био осуђен за више радњи од којих је овај судија рекао да многе нису доказане, па су испале из оптужнице. Како је могуће ако нешто од претходног није доказано да се изрекне иста казна од 13 година. Овде се ради о једном тврдоглавом ставу суда који није желео да уважи никакву примедбу Апелационог суда, осим техничких примедби да се одређене ствари изведу као докази и ништа друго. Пресуда сигурно неће допринети поверењу српског народа у правосуђе и правду на Косову јер оваква пресуда, која је дубоко неправична и недоказана, не доноси правду ни оштећеном, ни окривљеном“, тврди Влајић.
Најавио је да ће уложити жалбу и да „сумња да ће Апелациони суд бити срећан са оваквом пресудом, какву је прошли пут укинуо“.
Коментаришући првостепену пресуду Арсићу, Фонд за хуманитарно право у Приштини оценио је да се успоставља пракса у пресудама за ратне злочине у којој се не утврђују конкретне радње оптужених, већ се оне генерализују као радње групе, стварајући убеђење да један члан групе бива осуђен за инкриминишуће поступке других особа.
„Ова пракса би требало да буде прекинута, и свака инкриминишућа радња оптужених требало би да буде образложена, са изрицањем казне за сваку од њих појединачно, након чега би се изрекла уједињена казна. На овај начин, јавност би имала много јаснију представу о томе за које злочине је оптужени осуђен“, наводе из ФХП-а у Приштини.
Арсић је ухапшен после пријаве Албанаца да је наводно починио ратни злочин, пошто није хтео да прода земљу особама које су му је претходно узурпирале и фалсификованим документима уписале на своје име.
Пресуда Арсићу је трећа за ратне злочине у овој години. Претходно су осуђени Мухамед Аљидемај и Срђан Лазовић. Прошле године су осуђени Слађан Трајковић, Драгиш Миленковић, Зоран Вукотић, Живојин Нешић, Милош Плесковић, Шаћир Лутвија, Часлав Јолић и Славиша Филић.
Канцеларија за КиМ: Казна Арсићу показује да судови у Приштини служе само за репресију над Србима
Казна затвора која је изречена на поновљеном суђењу Душку Арсићу због наводног ратног злочина потврда је политичке инструментализованости приштинског правосуђа и система који почива на застрашивању и обесправљивању Срба, стоји у саопштењу канцеларије за КиМ.
Наводи се да је ово још један пример да у Приштини нити има демократије, нити су судови у служби права и правде, „већ искључиво служе репресији над Србима“.
Канцеларија за КиМ саопштава да на суђењу „није доказано да је Арсић починио било какав злочин, а то што је оптужница против њега подигнута само три дана пошто је он поднео тужбу за враћање имовине која је нелегално продата указује да је овај предмет био ништа друго до покушај прикривања крађе и давање амнестије отимачима српске имовине“, и то се, наводи се у саопштењу, „нажалост не дешава први пут пред приштинским правосуђем“.
„Ова врста насиља над правом и правдом је постала уобичајена на самопроглашеном ‘Косову’, и тамошње друштво неће бити демократско док год се оваква псеудоправна пракса дозвољава и толерише. Монтирани процеси због наводних ратних злочина против људи српске националности нису само флагрантан пример кршења индивидуалних људских права, већ су део организоване кампање застрашивања Срба као колектива, а мотиви и побуде такве кампање су истовремено криминалне природе и засновани на шовинистичкој мржњи према читавом једном народу“, закључује се у саопштењу Канцеларије за КиМ.