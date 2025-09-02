Елек: Јединство српског народа кључ у предстојећој борби за права и опстанак
Председник Српске листе Златан Елек рекао је за РТС да ће политичка и правна борба за опстанак Срба на Косову и Метохији бити настављена без обзира на притиске и претње. Нагласио је да
Елек је подсетио да је кандидат Српске листе у Зубином Потоку већ био мета напада, када је на његову кућу бачена експлозивна направа.
„Све је то праћено системским покушајима Аљбина Куртија да уруши Српску листу и спречи наше учешће на изборима. Ми још снажније и храбрије идемо у борбу за права српског народа“, рекао је председник Српске листе за РТС.
Према његовим речима, званична кампања почиње 13. септембра, али је, како каже, Курти у кампањи већ четири године.
„Он свој политички рејтинг гради на насиљу над Србима – ускраћена су нам права на рад, на слободу кретања и говора, на коришћење ћириличког писма, на имовину и на основну безбедност. То није политичка кампања, већ свакодневни прогон“, нагласио је Елек.
Јединство као предуслов за опстанак
Говорећи о могућим опструкцијама током избора, Елек је оценио да ће их сигурно бити, али да Срби не смеју да се обешрабре.
„Ово су кључни, ако не и најважнији избори за Србе на Косову и Метохији. Посебно за оне на северу који годинама трпе полицијску тортуру, политички прогон и економске притиске. Зато је неопходно да будемо јединствени и сложни, јер једино тако можемо да променимо свакодневницу и добијемо своје представнике“, поручио је председник Српске листе.
Нагласио је да ће им у кампањи највећу подршку пружити управо српски народ.
„Наш народ је наша највећа снага и енергија. Подршка међународне заједнице би нам значила, али знамо да само уз слогу можемо да дођемо до фер избора. Наш једини ослонац су наш народ и наша држава Србија“, казао је Елек.
Осврћући се на јучерашњи инцидент када је косовска полиција привела двојицу српских малолетника због натписа на мајицама, Елек је оценио да је реч о системском насиљу.
„Ово није случајно. То је најбољи доказ да се прогон Срба спроводи систематски, уз учешће готово свих институција у Приштини“, закључио је у разговору за РТС председник Српске листе Златан Елек.