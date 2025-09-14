Елек: Наша слога је најјаче оружје, брине нас ћутање међународне заједнице
Председник Српске листе Златан Елек изјавио је да је циљ Аљбина Куртија да нападом на ову странку „обезглави Србе“, али и да посебно брине ћутање представника међународне заједнице који издају, како каже, саопштења без садржине, али истиче да се слогом много тога може променити набоље. Позвао је своје сународнике на јединство.
„Наша слога је најјаче оружје, уверени сми да ћемо однети убедљиву победу у свих десет већински српских општина“, рекао је Златан Елек у интервјуу за Политику, уочи локалних избора у АП Косову и Метохији.
На питање да ли мисли да Курти може, не бирајући средства, Српску листу да избаци из изборне трке, Елек одговара да је то, нажалост, реална опасност која се активира пред сваке изборе, подсећајући да је Курти и раније покушавао да, институционалним притисцима и репресијом, онемогући Српску листу да слободно делује.
„Његов циљ је маргинализација српског народа и елиминисање Српске листе као јединог аутентичног представника Срба. И то његово понашање нас не изненађује. Оно што нас изненађује и разочарава истовремено је ћутање међународне заједнице на десетине етнички мотивисаних инцидената и огољеног кршења свих правних аката који су на снази само да се Срби протерају са Косова и Метохије. Зато је напад на Српску листу циљано смишљен да се наш народ обезглави“, рекао је Елек.
Наводи да је српски народ одавно изгубио поверење у међународне представнике, те да се њихова реакција своди на саопштења без садржине, која у суштини охрабрују Куртија.
„Веру у њих немам, јер није показана ни воља ни спремност да се стане у заштиту српског народа. На стотине наших аргумената на састанцима, а они само климају главом и кажу да нас разумеју. Осим тог разумевања потребна је јасна и делотворна акција. Својим понашањем они су директни саучесници страдања и прогона нашег народа“, истиче Елек.
Упитан да ли стрепи да ће „Трепча“ бити под пуном контролом Приштине, каже да је то оно што забрињава у овој ситуацији, и указује да Курти већ спроводи незаконите радње у вези са „Трепчом“.
„Подсетићу вас да је пре извесног периода са рачуна ‘Трепче-Север’, којом управљају Срби, одузет новац и поклоњен радницима ‘Трепче-Југ’. И наравно није било реакције међународне заједнице. Осим онога што сте навели, све Куртијеве акције се могу описати у једној реченици, он чини све што може да Србима на овим просторима учини живот што тежим па и немогућим. Он жели етнички чисто Косово и Метохију припојено Албанији. То је факат“, предочио је председник Српске листе.