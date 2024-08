Еулекс: Пратимо ситуацију; Канцеларија ЕУ: Последња акција Приштине доводи у опасност крхку безбедносну ситуацију

К

ако се наводи у саопштењу делегације ЕУ у Приштини издатом након јучерашњег упада тзв. косовске полиције у зграде Привремених органа Владе Србије у општинама на северу КиМ, Еулекс је одмах распоређен да надгледа извођење ове операције, која није била координисана са ЕУ и међународним партнерима.

Делегација ЕУ у Приштини подсећа да се Приштина обавезала на деескалацију, као и да је Унија више пута позивала Приштину да избегава било какве радње које би могле негативно да утичу на безбедност људи на терену, али да је Приштина игнорисала те позиве.

Мисија Еулекс саопштила је данас да прати ситуацију на северу КиМ у складу са својим мандатом.

Мисија је тако одговорила на питање Тањуга да ли су били упознати са акцијом тзв. косовске полиције која је јуче упала у зграде Привремених органа у Лепосавићу, Косовској Митровици, Звечану и Зубином Потоку, као и у болнички круг КБЦ Косовска Митровица, зграду у којој се налазе просторије ПИО Фонда, просторије Канцеларије за КиМ, Косовско-митровачког управног округа и Центра за социјални рад.

“У складу са нашим мандатом пратимо ситуацију. Такође вам скрећемо пажњу на саопштење које је издала Канцеларија ЕУ у Приштини”, наводи се у одговору Еулекса.

“ЕУ жели да понови да би тренутна операција полиције против канцеларија које подржава Србија могла довести до даље ескалације ионако нестабилне ситуације”, истиче се у саопштењу и додаје да је предвиђено да питање канцеларија које подржава Србија буде решавано у оквиру дијалога који води ЕУ.

Додаје се да се очекује да Београд и Приштина реше отворена међусобна питања у дијалогу који води ЕУ.

Министар унутрашњих послова привремених приштинских институција Џељаљ Свечља изјавио је, након упада полиције у зграде Привремених органа на северу КиМ, да они више неће радити.

Српска листа упутила је захтев за хитан састанак амбасадорима земаља Квинте и ЕУ, као и представницима Кфора на Косову и Метохији, који би се одржао данас, а поводом алармантне ситуације на северу КиМ изазване упадом специјалних јединица тзв. косовске полиције у зграде Привремених органа у четири општине на северу КиМ.

Kosovo: 🇪🇺 statement on the latest unilateral and uncoordinated steps in the north by Pristina authorities, risking further escalation. https://t.co/Rk7yNpSmXv pic.twitter.com/A76neKUdxC

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) August 31, 2024