„Грађани против блокада“ организују више скупова у Србији у знак подршке народу на КиМ
“Грађани против блокада“ одржали су данас скупове на више од 200 локација широм Србије у знак подршке српском народу у АП Косово и Метохија. Грађани на скуповима су изразили и незадовољство поводом блокада и поручили да желе да се врате нормалном животу.
Широм Србије одржана су окупљања грађана на скуповима са којих су послате поруку подршке Србима у Аутономној покрајини Косово и Метохија. Скупове је организовао Центар за друштвену стабилност.
У Београду су се грађани окупили на пет локација – у Земуну на Магистратском тргу, Котежу, на Бањици, Гроцкој и у центру Обреновца.
На скупу у Земуну су приствовали председница Скупштине Србије Ана Брнабић и министар финансија и први потпредседник Владе Србије Синиша Мали.
Ана Брнабић позвала је Србе у АП Косово и Метохија да сутра храбро и у што већем броју изађу на локалне изборе које су расписале привремене приштинске институције и да дају подршку и глас за Српску листу.
Брнабић је на скупу у Земуну казала да очекује и да се сутра „покаже још једном јединство српског народа на Косову и Метохији“ и да Српска листа оствари добар резултат.
Она је истакла да ће то дати „значајну политичку снагу која може да се употреби да се демократски изборе, или макар боре па ћемо се изборити сви заједно против терора Аљбина Куртија“, казала је Брнабић.
Скупови у Новом Саду на три локације
У Новом Саду скуп је одржан на три локације – на Детелинари, Новом Насељу и приградском насељу – Сремска Каменица, а са грађанима су били и председник СНС Милош Вучевић и председница Покрајинске владе Маја Гојковић.
Милош Вучевић изјавио је у Новом Саду на скупу да верује да ће на сутрашњим локалним изборима изаћи већина Срба на биралишта, као и да ће на челу општина са већински спрским становништвом бити Срби.
„Верујем да ћемо сутра имати добре резултате, и да ће већина Срба изаћи и да се више никада неће десити да имамо албанског градоначелника у срединама где има 97 одсто Срба и да изађе три одсто на бирачка места, под оружјем и не знам каквим околностима. Ја верујем да ћемо сутра добити српске председнике општине и градоначелнике у срединама где Срби живе на Косову и Метохији“, рекао је Вучевић.
Скуп у Новом Саду
Истакао је да је кључни мотив данашњег окупљања подршка нашем народу на АП КиМ, али не само данашњег окупљања, јер верује да је то за многе и животни мотив.
„То је борба за очување Косова и Метохије у саставу Србије. И данас из готово 200 места широм Србије шаљемо поруку да смо уз наш страдални народ на Косову и Метохији и позивамо све Србе који живе на Косову и Метохији, али и све који су интерно расељени и имају личне карте приштинске да изађу сутра на изборе и да гласају за Српску листу“, рекао је Вучевић.
Шетња која иде ка Детелинари, ка касарни Југовићево, кренула је са Булевара Европе, једног од три најфреквентнија булевара у Новом Саду, у Сремској Каменици шетња је ишла кроз центар самог насеља. Окупљени као и претходних недеља поручују да желе да уче, раде и слободно се крећу, али и да пруже подршку српском народу на Косову и Метохији које сутра очекују избори.
Грађани Новог Сада носили су транспаренте „Подршка Србима са Косова и Метохије“, „Нема предаје“, балоне у бојама заставе, заставе, а чула се и родољубива музика.
„Дошли смо овде данас да пружимо подршку нашим сународницима на КиМ“, рекао је један од учесника.
Подршка српском народу са КиМ из Краљева
У насељу Ратина у Краљеву, грађани су носили транспарент „Косово је молитва која не престаје“. „Ми смо за напредак а не за блокаде. Окупили смо се да покажемо да смо јединствен народ, да волимо своју државу и да смо стално уз њу и наш народ на КиМ који пролази кроз тешке тренутке“, рекла је једна од учесница скупа у краљевачком насељу Ратина.
У Нишу су се окупили испред Градске куће како би мирном шетњом и овог викенда показали да су против блокада и тензија у друштву, али и да би пружили подршку српском народу на КиМ, где се сутра одржавају локални избори које су расписале привремене институције у Приштини.
Скуп подршке српском народу у Нишу
Грађани су носили српске заставе, а колона је шетала градским улицама. У Нишу су били присутни министар унутрашњих послова Ивица Дачић и Новица Тончев.
У селу Церовац код Крагујевца, окупљени носе транспаренте „Подршка Србима са Косова и Метохије“, „Грађани против блокада“ и „Хоћу да радим“.
У Крагујевцу грађани су поручили да су се окупили ради пружања моралне подршке Србима на КиМ како би опстали у покрајини. Један од окупљених грађана је рекао да блокаде нису решење, али да заједница и јединство јесу. „Овде смо да се успротивимо свакоме ко жели да наруши јединство Србије“, рекао је један од учесника скупа.
Скуп подршке у Зајечару
Грађани су се окупили и у Зајечару одакле су поручили да су се окупили да дају подршку Србима на КиМ, али и подршку за смиривање ситуације како би се живело нормално.
„Окупили смо се да пружимо подршку нашем народу на КиМ и да им пошаљемо поруку да ус Срби увек уз њих“, рекао је један од учесника.
Део грађана Новог Пазар окупио се вечерас испред просторија ООСНС и са поруком “За пристојну Србију, за мир, за рад и напредак” прошетали улицама града. Скуп је обезбеђивала полицаја.
У Србобрану су се такође окупили грађани у знак подршке. „Желимо мир, да Србија настави овим путем као и до сада. Не желимо насиље и блокаду нормалних живота. Желимо да дамо подршку нашем народу на КиМ“, рекла је грађанка Србобрана.
Грађани су се окупили у Зрењанину – село Меленци, Апатину, Жабљу, Кули, Кладову, Мајданпеку. „Хвала свим Србима на Ким што су остали да чувају своје Србију. Овде сам да подржим мир, слободу, достојанство, поштовање Устава. Овде сам за будућност младих и своје генерације“, поручила је једна грађанка Мајданпека.
У Мокрину грађани су носили транспаренте „Бори се против блокада“ и „Подршка Србима на КиМ“. У Суботици су грађани поручили да скупом желе да дају подршку народу на КиМ.
Скуп у Шапцу
Грађани који се противе блокадама окупили су се у више од 200 места и општина у Србији међу којима су и Бачка Топола, Мали Иђош, Мокрин, Кикинда, Кањижа, Чока, Ада, Нови Кнежевац, Сента, Зрењанин, Меленци, Бечеј, Бачка Паланка, Бач, Сомбор, Кљајићево, Оџаци, Врбас, Куцури, Змајево, Кула, Нова Црња, Пригревица.
Скупови се организују и у Апатину, Беочину, Жабљу, Темерину, Бачком Петровцу, Новом Бечеју, Новом Милошеву, Житишту, Силбашу. Како је најављено, скупови ће бити одржани и у Владичином Хану, у Прешеву, Босилеграду, Куршумлији, Врању, Житорађи, Прокупљу, Блацу, Пироту, Димитровграду, Бабушници, Белој Паланци, Осечини, Крушевцу, Ћићевцу, Трстенику, Брусу, Александровцу, Варварину.
Окупљања грађана који се противе блокадама одржана су до сада шест пута почев од 20. августа. Са тих скупова окупљени грађани су поручили да желе да се врати нормалан живот какав су имали пре блокада, да се слободно крећу, раде и уче. Сви скупови против блокада били су пријављени и протекли мирно, без инцидената.