Гренел: Влада Аљбина Куртија није била поуздан партнер

„Имам много пријатеља на Косову и Албанији и много пријатеља у Србији и широм региона“, поручио је Гренел у објави на друштвеној мрежи Икс.

I have many friends in Kosovo and Albania…and many friends in Serbia and throughout the region.

The Trump Administration has worked and will continue to work towards peace for everyone in the Balkans.

But we need trustworthy partners.

The Kurti Government was not…

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 3, 2025