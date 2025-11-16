Гујон: „Реновирана школа у Беривојцу на КиМ, то је 54. по реду реконструисана школа“
Хуманитарна организација „Солидарност за Косово“ предвођена директором Канцеларије за јавну и културну дипломатију Арноом Гујоном, саопштила је данас да је, у сарадњи са Епархијом рашко – призренском, реконструисала школски комплекс „Десанка Максимовић“ у селу Беривојце код Косовске Каменице.
Гујон је поводом тога истакао да су за реновирање школе издвојили више од 80.000 евра, нагласивши да је за више од 20 година хуманитарна организација „Солидарност за Косово“ обновила укупно 54 школе за ђаке на Косову, наводи се у саопштењу.
Додао је да је обимна реконструкција школе обухватила замену канализационе мреже, система грејања, хидроизолације, електричних инсталација, кровног лима на једном објекту и мокрих чворова.
„Када видите колико су деца срећна што коначно бораве у топлим учионицама и имају нормалне тоалете, онда вам постане јасно у каквим условима живе и колико је ова помоћ важна. За више од 20 година наша хуманитарна организација обновила је укупно 54 школе за ђаке на Косову и Метохији што је резултат на који смо изузетно поносни“, казао је Гујон.
Додао је и да је циљ да се деци обезбеде нормални услови за образовање, као што имају њихови вршњаци широм света, јер на Косову школа је понекад једино место ван куће где могу да се друже и уче.
Како се наводи у саопштењу, школски комплекс „Десанка Максимовић“ представља једну од највећих образовних установа у том делу Косова, који похађа 83 ученика и он обухвата вртић, који је раније обновљен уз подршку „Солидарности за Косово“, као и основну и музичку школу, чинећи образовну целину за српску децу из овог краја.
Такође, наглашено је да је досадашњих девет пећи на чврсто гориво замењено је једним савременим котлом који равномерно греје све објекте у оквиру школског комплекса, као и да школа више нема пољски тоалет, већ да располаже модерним, уређеним и хигијенски потпуно опремљеним санитарним чворовима.
Овај пројекат само је део дугорочног рада хуманитарне организације „Солидарност за Косово“, која већ више од две деценије непрекидно подржава српске народ на Косову, додаје се у саопштењу.
Извор: Тањуг