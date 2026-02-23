Хоће ли се КФОР повући са Косова и Метохије и да ли је угрожена безбедност Срба
Нико у овом тренутку не може поуздано да каже да ли ће се Американци повући са Косова и Метохије и из снага КФОР-а, поручује уредник емисије „Дозволите…“ Горан Јанићевић и истиче да је то сада ближе реалности него раније. Објашњава и може ли КФОР да настави да функционише без америчких војника, али и колико је значајан за Србе на КиМ.
Администрација Доналда Трампа тражи од европских савезника да се смањи број војника НАТО-а на Косову и Метохији и да се мисија КФОР-а приведе крају, јавља познати бриселски портал Политико, позивајући се на своја незванична сазнања.
Трампова намера, према изворима Политика, изазвала је велику забринутост у европским престоницама. Наводно, жеља Трампа је да се Алијанса повуче из некадашњих ратних зона, међу којима је и Ирак, и да се убудуће бави националном безбедношћу својих чланица, односно њиховом одбраном и одвраћањем непријатеља.
У последњих 20 година ово је већ шести пут да се говори о гашењу Бондстила. Ипак, најновије најаве о могућем повлачењу америчких војника и постепеном смањењу мисије КФОР-а овога пута су ближе реалности него раније, оцењује уредник емисије „Дозволите…“ Горан Јанићевић.
„Ова најава дефинитивно јесте ближа стварности, али нико у овом тренутку не може поуздано да каже да ли ће се Американци повући са територије Косова и Метохије и из снага КФОР-а или ће можда остати још коју годину или док та мисија буде званично трајала“, наводи Јанићевић.
Подсећа да су САД већ започеле процес смањивања војног присуства у Европи, наводећи пример повлачења америчке јединице из Румуније која није добила замену.
„Чињеница је да Американци желе да што је могуће већи број људства и технике извуку са Старог континента и пребаце или у континентални део САД или у индо-пацифички регион“, истиче Јанићевић.
Колика је улога Американаца у КФОР-у и да ли је могуће нагло повлачење
Према његовим речима, нагло повлачење америчких снага са Косова није реално, пре свега због сложене командне структуре у оквиру КФОР-а. Подсећа да се на месту начелника штаба КФОР-а налази амерички официр у чину контраадмирала Максимилијан Кларк, док је командант регионалне команде Исток, чије се седиште налази у бази Бондстил, пуковник Џонатан Лојд.
„Тако да нагло извлачење тих људи и технике и овог командног састава просто није могуће, нарушило би командну структуру. Посебно због чињенице да су Американци официра са чином контраадмирала, то је еквивалент генералу са две звездице или по нашем генерал-мајор, ставили на место начелника штаба“, наглашава Јанићевић.
Додаје да САД немају највећи контингент у КФОР-у, већ да ту улогу има Италија, са више од 900 војника, као и да последњих година кључну улогу у мисији имају Италија, Мађарска и Турска.
Америчко учешће, како каже, већ дуже време се углавном ослања на јединице Националне гарде, као и да су то резервисти.
Колико КФОР значи за безбедност Срба на КиМ
Говорећи о значају КФОР-а за безбедност Срба на Косову и Метохији, Јанићевић оцењује да је његово присуство важан фактор одвраћања.
„Тренутно присуство значи да није могућа никаква већа акција власти из Приштине која би угрозила безбедност Срба на Косову и Метохији и њихов опстанак“, каже Јанићевић.
Подсећа да је КФОР „трећа линија одговора“, после приштинских институција и мисије Еулекса, као и да има кључне надлежности које произилазе из Резолуције 1244 Савета безбедности УН и Војно-техничког споразума из Куманова, укључујући контролу ваздушног простора.
Командант КФОР-а, навео је пример, издаје одобрење за летење беспилотне летелице „бајрактар“.
„Командант КФОР-а има ту надлежност, јер је КФОР на основу Резолуције 1244 и Војно-техничког споразума из Куманова задужен за контролу ваздушног простора над нашом јужном покрајином“, објашњава Јанићевић.
Сматра да би евентуално повлачење КФОР-а оставило безбедносни вакуум и наглашава да је мисија до сада служила као тампон зона.
„Оно што јесте чињеница јесте да КФОР у овом тренутку служи као нека врста тампон снага, да просто они држе неку војно-стратешку тампон зону да не дође до директног сукоба безбедносних снага Србије и власти у Приштини“, каже Јанићевић, додајући да мандат КФОР-а није временски ограничен.
„Снаге КФОР-а доста релаксирано посматрају ситуацију“
Осврћући се на оцену команданта КФОР-а да је безбедносна ситуација на Косову и Метохији „мирна, али крхка“, Јанићевић наводи да са стране Београда нема агресивних активности и да постоји редовна комуникација Војске Србије и КФОР-а.
„Снаге КФОР-а доста релаксирано посматрају ситуацију и због тога имамо бројне инциденте“, додаје Јанићевић.
Када је реч о могућности да европске земље саме наставе мисију КФОР-а без САД, Јанићевић истиче да је то изводљиво.
„Американци немају највећи контингент и главну улогу у оперативном смислу имају војске Италије, Мађарске и Турске“, каже Јанићевић, подсећајући да у КФОР-у учествују припадници 33 државе.
Говорећи о значају базе Бондстил, Јанићевић оцењује да она већ годинама нема стратешку улогу за Сједињене Америчке Државе.
„Американци овај део Европе посматрају као сигурну позадину“, наводи Јанићевић и додаје да је за Вашингтон много важнија база у Румунији, у близини Црног мора, због близине Русије.
Трећа верзија НАТО-а
Осврћући се на идеју такозване „треће верзије НАТО-а“, Јанићевић истиче да је реч о дугорочном процесу.
„НАТО 3.0 се не може остварити преко ноћи оно што Американци замишљају“, каже Јанићевић и додаје да је циљ САД да европске земље преузму већу одговорност за безбедност континента, док би се Америка фокусирала на глобални утицај.
„Европа се држи Европе и чува Русију, Русија је заузета Украјином, док Американци желе глобални домашај како би спречили Кину. То је суштина свега овога“, закључује Јанићевић.