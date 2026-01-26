Хуманост се даривањем умоножава

Основцима у три школе на подручју општине Лепосавић подељени светосавски пакетићи

Д ародавци из братских општина централне Србије и Црне Горе даривали су основце у Основној школи,, Стана Бачанин“ у Лешку, ОШ ,, Лепосавић“ у Лепосавићу и ОШ ,, Вук Караџић“ у Сочаници пакетима слаткиша уочи великог православног празника Светог Саве, Првог Архиепископа српског. Целом акцијом, као много пута до сада, руководио је здравствени радник и велики хуманитарац Мијо Радовановић.

У великој спортској сали у Лепосавићу добродошлицу дародавцима пожелели су основци ове школе и директорка Силвана Маговчевић, која је истакла захвалност прво локланој самоуправи, а и свим хуманим људима који су подржали ову акцију. Ученици су у знак захвалности хорски изрецитовали ,, Химну Светом Сави“, поздрављени великим аплаузом свих присутних.

У част великог празника и школске славе свима су подељени слатки пакети, а ученици ће сигурно овај дан памтити, јер хуманост и љубав се давањем само умножава.

У име општине Лепосавић присутне је поздравио члан Општинског Већа Славко Симић, који је свим ученицима честитао школску славу, уз поруку да их Свети Сава благослови и чува.

-Нека вас Свети Сава благосливи и чува, да вам подари здравља , успеха и среће и сваког напредка. Да нам свима подари пре свега мир, а да химну Светом Сави певате и прослављате на многаја љета. Захвални смо председницима општина из централне Србије и братске Црне Горе који су донирали средстава за ваше пакетиће , а пре свега захваљујем Мију Радовановићу који се заложио и ове године да обезбеди ове пакетиће за вас, нагласио је Симић.

Овом приликом Мијо Радовановић истакао је да је ово била веома широка акција и да су обезбедили поклон пакетиће уочи Светог Саве за све основце у Лепосавићу, Лешку и Сочаници, за око хиљаду и двеста основаца на подручју општине Лепосавића, од Лешка, до моја Каменице, како је рекао Радовановић, који је потенцирао , као и много пита свој завичај село Каменицу код Сочанице одакле је кренуо у свет. Добио је навише признање општине као хуманитарни радник, а то је у пракси показао много пута помажући свој народ у завичају и шире на подручју целе општине.

– У овој акцији учествовао је велики број донатора, неки су овде са нама, а неки , због својих обавеза, нису могли бити физички присутни овде са нама. Осамнаест општина из централе Србије и један град , са нашом браћом из општине Андријевица из Црне Горе узели су учешће , као и многи самостални привредници и предузећа у овој великој акцији, и успели смо да сву децу у основним школама на територији Лепосавића, њих преко 1200 обиђемо пред празник и обрадујемо поклонима. Овде су представници општине Пећинци, који су се у много акција доказали својом хуманошћу, затим људи из Осечине, Медвеђе, Андријевице, а посебно нам је драго што је са нама најбројнија делегација из Јавног предузећа Ресавица , Подземна експлоатација, то су људи који су увек са нама, помогла су нам и бројна физичка лица, тако да могу да кажем да је ова акција попримила велики значај у хуманом смислу јер смо сви заједно и општине и градови и предузећа и појединци , јер како живимо и радимо , тако смо се и определили да вам помогнемо. Наша је жеља да будете вредни, да живите у миру, да будете здрави , добри ђаци, па ће бити и стипендија и летовања и нових поклона .. . Ваше је да учите, да будете добри, на понос вашим родитељима, наставницима и свима онима који брину о вашем васпитању и образовању. Срећан вам празник Свети Сава и нека сте нам живи и здрави, истакао је Радовановић.

У веселом жагору децу забележели смо утиске ученице Дуље Бараћ, која је истакла да је срећна, да воли овај празник и да јој се пакет слаткиша веома свиђа.

Делегација представника осамнаест општина и једног града из центалне Србије и општине Андријевица из Црне Горе, најпре је уручила поклоне деци у Основној школи,, Стана Бачанин“ у Лешку, потом су обишли и даривали основце у Леписавићу, а посету овој општини и ђацима уочи школске славе завршили су обиласком школе,, Вук Караџић“ у Сочаници где су даривали и тамошње основце.

Радовановић је након поделе свих пакетића истакао да се сав труд овим лепим даном исплатио.

– Признајем није било лако. Треба много рада и енергије и остварених контаката да се цела акција реализује, али не одустајемо. Радост ове деце је сатисфакција за сав наш рад. Нека су они срећни и задовољни, да нам расту и стасају у добре људе, а ми ћемо наставити нашу мисију за њихово добро, казао је Радовановић.В.Вукојевић