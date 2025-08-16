16/08/2025
Догађаји / Политика

Игор Поповић више не обавља функцију помоћника директора Канцеларије за КиМ

Игор Поповић не обавља више функцију в. д. помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију услед истека мандата, потврдили су из ове институције за „Косово онлајн“.

Поповићу је мандат истекао 13. августа и на последњој седници Владе Србије је констатован престанак његове дужности в.д. помоћника директора, наводи Косово онлајн.

Суд у Приштини казнио је 8. августа помоћника директора Канцеларије за КиМ Игора Поповића са шест месеци затвора преиначених у новчану казну од три хиљаде евра, и на допунску казну од две године забране уласка на КиМ.

Игор Поповић ухапшен због јавно изнетог става на комеморативном скупу поводом годишњице страдања Срба у Ораховцу

