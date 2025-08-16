Игор Поповић више не обавља функцију помоћника директора Канцеларије за КиМ
Игор Поповић не обавља више функцију в. д. помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију услед истека мандата, потврдили су из ове институције за „Косово онлајн“.
Поповићу је мандат истекао 13. августа и на последњој седници Владе Србије је констатован престанак његове дужности в.д. помоћника директора, наводи Косово онлајн.
Суд у Приштини казнио је 8. августа помоћника директора Канцеларије за КиМ Игора Поповића са шест месеци затвора преиначених у новчану казну од три хиљаде евра, и на допунску казну од две године забране уласка на КиМ.
Игор Поповић ухапшен због јавно изнетог става на комеморативном скупу поводом годишњице страдања Срба у Ораховцу