Исписани графити ОВК код Косова Поља
Непознате особе исписале су графите бивше такозване Ослободилачке војске Косова и име њеног припадника Адема Јашарија у селу Батусе код Косова Поља.
Преостали Срби у том селу, а има их неколико стотина, приметили су графите јутрос, преневши РТС-у да су узнемирени и да исписивање графита доживљавају као провокацију.
Графити “УÇК” и име Адема Јашарија исписани су на напуштеном лименом објекту у селу, поред пута, на којем и одраније има иритирајућих порука.
Полиција се није огласила овим поводом, а према наводима мештана, још није ни обишла ту локацију.