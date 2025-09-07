07/09/2025
Догађаји / Друштво

Исписани графити ОВК код Косова Поља

Непознате особе исписале су графите бивше такозване Ослободилачке војске Косова и име њеног припадника Адема Јашарија у селу Батусе код Косова Поља.

Преостали Срби у том селу, а има их неколико стотина, приметили су графите јутрос, преневши РТС-у да су узнемирени и да исписивање графита доживљавају као провокацију.

Графити “УÇК” и име Адема Јашарија исписани су на напуштеном лименом објекту у селу, поред пута, на којем и одраније има иритирајућих порука.

Полиција се није огласила овим поводом, а према наводима мештана, још није ни обишла ту локацију.

 

